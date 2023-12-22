Названы самые надежные двигатели BMW за всю историю 

Компания BMW сделала себе имя производством не только культовых автомобилей, но и чудесных двигателей. На протяжении десятилетий именно этот баварский автогигант был известен производством одних из самых совершенных и мощных силовых агрегатов в автомобильной промышленности.

Какие из них являются самыми надежными рассказали журналисты популярного профильного издания «BMW Blog».

5 место – BMW N52

N52 был безнаддувным рядным 6-цилиндровым мотором, который дебютировал в 2004 году и заменил M54. Двигатель отличался блоком из магниево-алюминиевого композитора, изменяемыми фазами газораспределения и подъемом клапанов, а также непосредственным впрыском.

N52 хвалили за плавность хода, отзывчивость и топливную экономичность. Кроме того, он был одним из самых легких 6-цилиндровых моторов в своем классе, весив всего 161 кг.

Мотор устанавливали на такие модели как E90 3-Series, E60 5-Series, E83 X3 и E70 X5. Наиболее распространенными проблемами N52 были утечка масла и поломка помпы, но все они не носили частый характер и их можно было предотвратить при должном обслуживании.

4 место – BMW M57

Рядный 6-цилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом, который дебютировал в 1998 году и пришел на смену мотору M51. Агрегат отличался наличием чугунного блока, впрыска Common Rail, турбонагнетателя с изменяемой геометрией и интеркулером.

M57 славился своим крутящим моментом, экономичностью и долговечностью, благодаря чему стал одним из самых популярных дизельных двигателей в Европе.

Мотор устанавливался на такие модели как E46 3-Series, E39 5-Series, E53 X5 и E65 7-Series.

Самой частой головной болью владельцев машин с такими двигателями были вихревые заслонки, форсунки и свечи, но все они не считались серьезными и могли быть устранены с относительно небольшими затратами.

3 место – BMW S54

S54 был безнаддувным рядным шестицилиндровым двигателем, который дебютировал в 2000 году и заменил S50. Он отличался чугунным блоком, коленчатым валом из кованой стали, отдельными корпусами дроссельных заслонок, изменяемыми фазами газораспределения и подъемом клапанов.

S54 получил признание за свои высокие обороты, выходную мощность и звук. Он также был одним из самых высоко оцененных двигателей своего времени, завоевав награду International Engine of the Year в 2001 и 2002 годах.

Мотор устанавливался на некоторые из самых знаковых моделей BMW, такие как E46 M3, E36/8 Z3 M Coupe и Roadster, а также E85 Z4 M Coupe и Roadster.

В число проблем с S54 входили неисправности подшипников штока, отказы системы изменения фаз газораспределения (VANOS), а также высокий расход масла. Однако эти поломки не носили частый характер и их можно было избежать при правильном уходе и частой замене масла.

2 место – BMW M30

Атмосферный рядный 6-цилиндровый мотор, появившийся в 1968 году и сменивший M10. Двигатель отличался чугунным блоком, алюминиевой головкой, одинарным верхним распределительным валом и впрыском топлива Bosch.

M30 вызывал восхищение своей плавностью, надежностью и простотой. Кроме того, это был один из самых долговечных двигателей BMW из когда-либо созданных, прослуживший более 20 лет и приводящий в движение более миллиона автомобилей.

M30 использовался во многих моделях, таких как E3 2500-3.3 Li, E9 2800-3.0 CSi, E12 5-й серии, E24 6-й серии и E28 5-й серии. Наиболее распространенными проблемами с M30 были утечки масла, износ цепи привода ГРМ и износ уплотнения штока клапана.

Несмотря на широкий список неисправностей эти проблемы были не очень серьезными и могли быть легко устранены с помощью регулярного технического обслуживания.

1 место – BMW S65

Святой Грааль в линейке двигателей – атмосферный V8. Премьера мотора состоялась в 2007 году. Он заменил мотор S62.

Агрегат отличался легким алюминиевым блоком, коленчатым валом из кованой стали, индивидуальными корпусами дроссельных заслонок и изменяемыми фазами газораспределения.

Его расхваливали за высокооборотистый характер, мощность и звук. Кроме того, это один из самых передовых двигателей BMW, когда-либо созданных, с такими технологиями, как рекуперация энергии торможения, датчик уровня масла и контроль детонации.

S65 приводил в движение только одну массовую модель: E90/E92/E93 M3, но был пламенным сердцем сразу нескольких гоночных автомобилей: M3 ALMS, M3 GT2, Z4 GT3 и Z4 GTE.

Самые частые проблемы, связанные с этим мотором, касались неисправностей подшипников штока, отказов привода дроссельной заслонки и выход из строя регулирующего клапана холостого хода. Впрочем, каждая из них не была частой и сводилась к минимуму, если вовремя обслуживать машину и использовать качественное масло.