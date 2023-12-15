Раскрыт секрет заброшенного дилерского центра Ford с автомобилями из 80-х, оставленными внутри

В середине этой осени в Сети вызвал ажиотажный интерес видеоролик с YouTube-канала «Auto Retro», в котором был показан заброшенный автосалон компании Ford в Германии. В нем обнаружились сразу шесть автомобилей, сошедших с конвейера в 1980-х годах.

Информации о том, каким образом эта коллекция «дожила» в первозданном виде до наших дней, не было. Но недавно этот же канал выпустил еще один сюжет, раскрывающий эти подробности.

Оказалось, что автосалон назывался Auto Stock и появился еще в середине 60-х годов прошлого столетия, когда предприниматель Йозеф Шток из Ингольштадта (Германия) основал первый дилерский центр Ford в родных пенатах его конкурента Audi.

Но вести бизнес без каких-либо препятствий немцу оказалось непросто. Договор с Ford имел несколько пунктов, которые он упустил из своего внимания, а это значило, что компания обладает правом не забирать нераспроданные в автосалоне автомобили.

В итоге девать автомобили было некуда и они просто хранились в стенах автосалона, постепенно обесцениваясь и становясь непригодными к продаже. Накопив более 300 таких машин, дилерский центр стал банкротом и закрылся в 1994 году.

После смерти хозяина автосалона в том же году его сын и вдова наследуют бизнес предпринимателя, который к тому времени был связан с продажей и других автомобилей.

Все активы компании распродаются, но супруга Йозефа Штока решает оставить семь машин из автосалона Ford для своих внуков.

Речь идет о трех автомобилях Ford Sierra, одном Ford Escort, одном Ford Orion и двух Ford Fiesta. Один из них был продан несколько десятилетий назад, но шесть из семи автомобилей сохранились по сегодняшний день и все еще находятся в том же дилерском центре, куда их привезли изначально прямо с завода.

До недавнего времени за каждым из них ухаживала вдова Штока (протирала пыль и вовремя подкачивала колеса), но сейчас она находится в доме престарелых. Это значит, что следить за их сохранностью будет некому и вскоре машины будут отданы на растерзание вандалов.