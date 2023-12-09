Раскрыт кроссовер, который американцы считают лучшим в этом году

Линейка автомобилей Mazda в последнее время активно расширяется и пополняется моделями, которые становятся не только одними из лучших в классе, но и в целом в сегменте. Одну из них накануне расхвалили журналисты американского издания «Motorbiscuit». И, надо сказать, не без оснований.

В качестве кроссовера, который заокеанские эксперты считают лучшим по итогам этого года, оказался компактный «паркетник» CX-30.

Одна из причин – эта модель обладает самым высоким уровнем безопасности – Top Safety Pick+ от местного Страхового института безопасности дорожного движения (IIHS). Причем это звание машине досталось сразу с момента ее появления в продаже.

Кроссовер получил самые высокие оценки в трех различных фронтальных краш-тестах, а также одной симуляции бокового удара.

Но это еще не конец, поскольку большинство американских автомобильных изданий считают CX-30 в сегменте кроссоверов не менее отличным предложением.

Так к примеру, портал «U.S.News» называет Mazda лучшим SUV-брендом года, а «J.D.Power» присуждает самому кроссоверу CX-30 «лучшую остаточную стоимость».

«Red Dot» ставит машину на первое место с точки зрения дизайна, а авторитетный журнал «Car and Driver» называет ее лучшим SUV в 2023 году.

С последним согласны авторы портала «Popular Mechanics», отдавшие «тридцатке» звание «кроссовера года», а аналитики из «Consumer Reports» поставили эту модель на первое место в списке лучших субкомпактных «паркетников» в 2023-м.

Напомним, Mazda CX-30 сейчас продаётся и в России, но не официально, а по параллельному импорту. Цены на такие машины у нас начинаются от 4 миллионов 450 тысяч рублей.