Если эти автомобили сломаются, то их ремонт обойдется очень дорого

От автомобиля к автомобилю стоимость устранения той или иной поломки может сильно варьироваться. К примеру, заменить ремень ГРМ в массовом кроссовере Sportage совсем не то же самое, что в Porsche Cayenne.

Эксперты «Consumer Reports» с оглядкой на статистику сервиса «RepairPal» составили список из самых дорогих в ремонте автомобилей в зависимости от цены запчастей, а также работ по приведению машин в рабочее состояние.

Компрессор кондиционера

Как правило, компрессор кондиционера предусмотрен для очень долгого срока службы (чаще всего более 100 тысяч км). Но если он сломается, то ремонт обойдется дороже всего владельцам BMW 750 Li с ценой в 4 тысячи 453 доллара (410 тысяч рублей).

На втором месте по этому показателю идет Lexus GS 450h (3 тысячи 693 доллара или 340 тысяч рублей), а тройку замыкает Mercedes-Benz E400 (3 тысячи 684 доллара или 339 тысяч рублей).

Подвеска

Ходовая часть и амортизаторы – это компоненты, способные выхаживать длительный период времени. Но если они выйдут из строя, то могут разорить владельцев некоторых автомобилей.

К примеру, в случае с Nissan GT-R их ремонт обойдется в среднем в 5 тысяч 867 долларов (540 тысяч рублей), а с Porsche Panamera в 4 тысячи 808 долларов (443 тысячи рублей).

Топливный насос

Чаще всего модели Lexus занимают во всевозможных рейтингах надежности первые строчки, но как минимум в двух седанах этой компании если что-то сломается, то придется готовить кошелек к опустошению.

Речь о моделях IS F и LS 460, в которых замена топливного насоса обходится в среднем в 3 тысячи 756 (346 тысяч рублей) и 3 тысячи 705 (341 тысячу рублей) соответственно.

Генератор

Абсолютным лидером по стоимости замены генератора среди автомобилей оказался кроссовер Porsche Cayenne. Согласно подсчетам, его владельцу придется выложить за эту процедуру 2 тысячи 810 долларов (258 тысяч рублей).

На втором месте по этому показателю расположился BMW 7-Series (M760i xDrive) с результатом в 2 тысячи 669 долларов (245 тысяч рублей).

Стартер

Одна из самых распространенных поломок в современном автомобиле – выход из строя стартера.

Больше всего за устранение этой неисправности придется заплатить владельцам Audi RS5 (2 тысячи 708 долларов или 249 тысяч рублей), а также Mercedes-Benz GL63 AMG (2 тысячи 695 долларов или 248 тысяч рублей).

Ремень ГРМ

Несвоевременная замена ремня газораспределительного механизма сулит большие денежные потери владельцам Audi RS6 и S8, которым придется в среднем заплатить за устранение этой неисправности более 1500 долларов (по 138 тысяч рублей).

Помпа

В случае, если из строя выйдет помпа (она же водяной насос), то владельцам Lexus RX 450h придется выложить из кармана рекордные 2 тысячи 749 долларов (253 тысячи рублей).

Чуть меньшими окажутся расходы владельцев Nissan GT-R (2 тысячи 340 долларов или 215 тысяч рублей) и Audi RS7 (2 тысячи 28 долларов или 186 тысяч рублей).

Комплект ремней

Замена этих резиновых изделий чаще всего задача не из легких. В BMW X1 эта процедура обходится в 541 доллар или 50 тысяч рублей.

Чуть дешевле, но все равно очень много, заплатят владельцы BMW i8 – 481 доллар или 44 тысячи рублей по нынешнему курсу.