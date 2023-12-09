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Если эти автомобили сломаются, то их ремонт обойдется очень дорого

Раскрыт список машин в зависимости от поломки

Текст: Алексей Шмидт
The Most Common Car Problems to Be Prepared For

От автомобиля к автомобилю стоимость устранения той или иной поломки может сильно варьироваться. К примеру, заменить ремень ГРМ в массовом кроссовере Sportage совсем не то же самое, что в Porsche Cayenne. 

Эксперты «Consumer Reports» с оглядкой на статистику сервиса «RepairPal» составили список из самых дорогих в ремонте автомобилей в зависимости от цены запчастей, а также работ по приведению машин в рабочее состояние.

Компрессор кондиционера 

1

Как правило, компрессор кондиционера предусмотрен для очень долгого срока службы (чаще всего более 100 тысяч км). Но если он сломается, то ремонт обойдется дороже всего владельцам BMW 750 Li с ценой в 4 тысячи 453 доллара (410 тысяч рублей).

На втором месте по этому показателю идет Lexus GS 450h (3 тысячи 693 доллара или 340 тысяч рублей), а тройку замыкает Mercedes-Benz E400 (3 тысячи 684 доллара или 339 тысяч рублей). 

Подвеска

2

Ходовая часть и амортизаторы – это компоненты, способные выхаживать длительный период времени. Но если они выйдут из строя, то могут разорить владельцев некоторых автомобилей.

К примеру, в случае с Nissan GT-R их ремонт обойдется в среднем в 5 тысяч 867 долларов (540 тысяч рублей), а с Porsche Panamera в 4 тысячи 808 долларов (443 тысячи рублей).

Топливный насос

3

Чаще всего модели Lexus занимают во всевозможных рейтингах надежности первые строчки, но как минимум в двух седанах этой компании если что-то сломается, то придется готовить кошелек к опустошению.

Речь о моделях IS F и LS 460, в которых замена топливного насоса обходится в среднем в 3 тысячи 756 (346 тысяч рублей) и 3 тысячи 705 (341 тысячу рублей) соответственно. 

Генератор

4

Абсолютным лидером по стоимости замены генератора среди автомобилей оказался кроссовер Porsche Cayenne. Согласно подсчетам, его владельцу придется выложить за эту процедуру 2 тысячи 810 долларов (258 тысяч рублей).

На втором месте по этому показателю расположился BMW 7-Series (M760i xDrive) с результатом в 2 тысячи 669 долларов (245 тысяч рублей). 

Стартер

5

Одна из самых распространенных поломок в современном автомобиле – выход из строя стартера.

Больше всего за устранение этой неисправности придется заплатить владельцам Audi RS5 (2 тысячи 708 долларов или 249 тысяч рублей), а также Mercedes-Benz GL63 AMG (2 тысячи 695 долларов или 248 тысяч рублей). 

Ремень ГРМ

6

Несвоевременная замена ремня газораспределительного механизма сулит большие денежные потери владельцам Audi RS6 и S8, которым придется в среднем заплатить за устранение этой неисправности более 1500 долларов (по 138 тысяч рублей). 

Помпа

7

В случае, если из строя выйдет помпа (она же водяной насос), то владельцам Lexus RX 450h придется выложить из кармана рекордные 2 тысячи 749 долларов (253 тысячи рублей).

Чуть меньшими окажутся расходы владельцев Nissan GT-R (2 тысячи 340 долларов или 215 тысяч рублей) и Audi RS7 (2 тысячи 28 долларов или 186 тысяч рублей).

Комплект ремней

8

Замена этих резиновых изделий чаще всего задача не из легких. В BMW X1 эта процедура обходится в 541 доллар или 50 тысяч рублей.

Чуть дешевле, но все равно очень много, заплатят владельцы BMW i8 – 481 доллар или 44 тысячи рублей по нынешнему курсу. 

Источник:Periodismodelmotor

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