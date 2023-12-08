Раскрыты самые дорогие поломки, которые могут случиться с автомобилем

В том, что машина выходит из строя, нет ничего приятного, ведь каждый раз на устранение неисправности требуется тратить свободное время и определенную сумму денег. Но существует несколько компонентов машины, поломки которых для автовладельцев станут настоящей катастрофой. А все потому, что они требуют очень высоких затрат средств на их устранение.

Испанская компания «RACE» составила список из неисправностей, которые обойдутся автомобилистам очень дорого.

В своем расчете они ориентировались на средний легковой автомобиль C-сегмента, цену новых запчастей для него и стоимость одного рабочего норма-часа в размере 65 евро (примерно 6 тысяч 400 рублей).

На первой строчке в этом рейтинге оказалась поломка коробки передач. В среднем за ремонт трансмиссии в Европе приходится заплатить 7 тысяч евро (690 тысяч рублей) в случае с «механикой» и 11 тысяч евро (1 миллион 85 тысяч рублей по текущему курсу) с АКПП.

Далее идет блок цилиндров – 5 тысяч 300 евро (520 тысяч рублей) и ГБЦ – 5 тысяч евро (490 тысяч рублей).

Четвертая позиция оказалась за сломанными форсунками, за замену которых на новые в мастерской придется выложить около 3 тысяч 900 евро (382 тысячи рублей), а пятая – за коленчатым валом – покупка и установка нового обойдется владельцу машины примерно в 3 тысячи 300 евро (324 тысячи рублей).

В 2 тысячи 800 евро (275 тысяч рублей) выльется для автовладельца замена турбины, а 2 тысячи 500 евро (245 тысяч рублей) придется выложить за новый сажевый фильтр (со снятием и установкой).

Замыкают этот список вышедший из строя маховик. Его замена на новый обойдется в 1 тысячу 600 евро (157 тысяч рублей), а также кондиционер. В случае с последним на компрессор вместе с ценой работы нужно будет потратить около 1500 евро (148 тысяч рублей), а на испаритель – примерно тысячу евро (98 тысяч рублей).