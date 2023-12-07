Кроссоверы Mazda «украли» у Hyundai одну важную награду года

Кроссоверы Hyundai долгое время находились вне конкуренции на мировом автомобильном рынке и многие модели этой компании традиционно входили в списки лучших SUV на планете.

Но незаметным образом к ним подкрался японский автопроизводитель Mazda, который все эти годы рос и совершенствовал свой модельный ряд для того, чтобы однажды опередить «корейцев» в этом сегменте. И, похоже, это у него наконец-то получилось.

Авторитетное американское издание «U.S.News» присудило компании Mazda награду «Лучший бренд кроссоверов 2024 года». Автомобильной марке из Хиросимы удалось неожиданным образом опередить Hyundai, который в последние несколько лет был безоговорочным победителем в этой номинации.

Лучшего в этом году выбирали с оглядкой на количество позитивных отзывов на ту или иную модель всех компаний, продающих такие машины, как со стороны потребителей, так и журналистов.

Каждый автомобиль оценивался с точки зрения производительности, надежности, качества интерьера, экономичности и безопасности.

В совокупности линейка кроссоверов Mazda получила самый высокий балл, позволивший ей стать лучшей среди конкурентов.

Напомним, сегодня компания Mazda представлена на мировом рынке в сегменте кроссоверов сразу шестью моделями: CX-30, CX-4 (продается в Китае), CX-5, CX-50, CX-60 и CX-90.

Большая часть из них сейчас продается и в России. Машины ввозят к нам по параллельному импорту.