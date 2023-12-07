Раскрыты 3 кроссовера с самыми низкими затратами на ремонт 

Сегмент кроссоверов уже много лет является самым популярным среди автомобилей как в России, так и в мире. Такие машины привлекают покупателей своим дизайном, высокой посадкой, практичностью и универсальностью.

Журналисты испаноязычного издания «Periodismodelmotor» задались вопросом о том, какие из SUV обладают самой низкой ценой ремонта (не включает в себя плановое техобслуживание), подготовив ТОП-3 кроссоверов с лучшими показателями по этому параметру.

В своем исследовании они опирались на статистику, собранную исследовательским агентством «KBB».

Subaru Forester

Лучшим представителем в сегменте SUV по цене ремонта оказался Subaru Forester. Согласно подсчетам аналитиков, затраты на ремонт в течение 5 первых лет владения составляют в среднем всего 750 евро (74 тысячи рублей). Оценка надежности модели равна 4,5 баллам из 5.

Subaru Outback

Точно такая же цифра фигурирует в случае его родственника по модельному ряду – промежуточной модели Outback.

Утверждается, что она уступает «Форестеру» с точки зрения надежности всего 0,1 балла и требует затрат на ремонт в первые 5 лет в размере тех же 750 евро или 74 тысяч рублей.

Subaru Ascent

Замкнул тройку кроссоверов с самой низкой ценой ремонта за 5 лет владения, как бы это не казалось парадоксально, еще один Subaru – Ascent.

Результат этого кроссовера, который также называют универсалом повышенной проходимости, оказался чуть хуже, чем в случае с Forester и Outback, но все равно одним из лучших в классе – 866 евро или 86 тысяч рублей.

Что касается оценки надежности модели, то она равна 4,3 баллам из 5.