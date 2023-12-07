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Совершенно новые Volkswagen из 80-х случайно нашлись на заброшенном складе в Китае

Их могут выставить на продажу

Текст: Алексей Шмидт
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Появившийся в 80-х годах прошлого столетия и простоявший на конвейере до 2013 года Volkswagen Santana пользовался в Китае высокой популярностью. Автомобиль выпускался в «Поднебесной» в рамках совместного предприятия с местным автопроизводителем в лице SAIC.

Накануне несколько экземпляров этого автомобиля случайным образом обнаружились на одном из заброшенных складов в КНР.

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Интересный момент, заключающийся в этой находке, связан с тем, что машины являются полностью новыми и на них никто не ездил.

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Все они выглядят одинаково – с белым кузовом и черной отделкой салона. На одометрах указан околонулевой пробег, а их состояние близко к тому, в котором сейчас продают машины в автосалонах.

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Безупречные, никогда не стоявшие на учете автомобили, сохранили заводские наклейки, демонстрирующие их официальный расход топлива, а также защиту сидений из полиэтилена.

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Несмотря на то, что внешне машины выглядят почти как идеальные, длительный простой мог привести к тому, что им потребуется капитальный ремонт.

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Информации о том, какая судьба ждет найденные «Фольксвагены», пока нет. Впрочем, не исключено, что кто-то решится приобрести одну из таких «капсул времени».

Но перед тем, как поставить ее на учет и выехать на общественные дороги, придется вложиться как минимум в полноценную ревизию резиновых деталей ее подвески, а как максимум в переборку двигателя и трансмиссии. 

Фото:Han Chung Classics

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