Совершенно новые Volkswagen из 80-х случайно нашлись на заброшенном складе в Китае

Появившийся в 80-х годах прошлого столетия и простоявший на конвейере до 2013 года Volkswagen Santana пользовался в Китае высокой популярностью. Автомобиль выпускался в «Поднебесной» в рамках совместного предприятия с местным автопроизводителем в лице SAIC.

Накануне несколько экземпляров этого автомобиля случайным образом обнаружились на одном из заброшенных складов в КНР.

Интересный момент, заключающийся в этой находке, связан с тем, что машины являются полностью новыми и на них никто не ездил.

Все они выглядят одинаково – с белым кузовом и черной отделкой салона. На одометрах указан околонулевой пробег, а их состояние близко к тому, в котором сейчас продают машины в автосалонах.

Безупречные, никогда не стоявшие на учете автомобили, сохранили заводские наклейки, демонстрирующие их официальный расход топлива, а также защиту сидений из полиэтилена.

Несмотря на то, что внешне машины выглядят почти как идеальные, длительный простой мог привести к тому, что им потребуется капитальный ремонт.

Информации о том, какая судьба ждет найденные «Фольксвагены», пока нет. Впрочем, не исключено, что кто-то решится приобрести одну из таких «капсул времени».

Но перед тем, как поставить ее на учет и выехать на общественные дороги, придется вложиться как минимум в полноценную ревизию резиновых деталей ее подвески, а как максимум в переборку двигателя и трансмиссии.