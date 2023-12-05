Американцы раскрыли самые безотказные автомобили: их советуют покупать в 2024 году 

Для большинства покупателей новых автомобилей показатель надежности является одним из важных факторов при выборе той или иной модели. И на это есть веские причины.

Новые машины и без того очень дорогие, чтобы после их приобретения сталкиваться с хлопотами, связанными с поломками. Гарантия автопроизводителя решает финансовый вопрос, но не избавляет от потери времени и нервов в случае частых ремонтов.

Американские аналитики из «Consumer Reports» опубликовали результаты нового исследования, в котором проверяли надежность автомобилей. Итоговый список из наиболее беспроблемных машин они советуют для покупки в 2024 году.

Toyota Corolla

Знаменитый седан «Тойоты», который, возможно, обладает не самым захватывающим дизайном или роскошным интерьером, но зато способен демонстрировать выдающуюся надежность, оценённую американскими экспертами в 77 баллов из 100.

Acura RDX

В мире компактных премиальных кроссоверов эта модель суббренда Honda настолько хороша, насколько это возможно. Заокеанские журналисты называют ее быстрым и маневренным «паркетником» с роскошным салоном, а также чуть ли не самым крепким автомобилем в своем сегменте с результатом в 80 баллов из 100.

Toyota RAV4

Один из лучших компактных кроссоверов в своем сегменте, который помимо неплохой топливной экономичности и интуитивно понятного управления может похвастать еще и отличной надежностью. За этот показатель машине была присвоена оценка в 80 баллов из 100.

Subaru Forester

Этот «паркетник» предлагает все то, что и RAV4, плюсом к которым идет продвинутая система полного привода, просторный салон и отличная обзорность с водительского кресла. А еще он почти не ломается. Благодаря своей надежности японец набрал 82 балла из 100.

BMW X5

Неожиданным образом точно такой же оценки с точки зрения отсутствия технических проблем, что и Forester (82 балла), удостоился баварский кроссовер BMW X5. Это единственный представитель среднеразмерного роскошного класса, который вошел в этот рейтинг.

Toyota Camry

Далеко на самый свежий автомобиль в сегменте седанов D-класса, но по-прежнему один из лучших. У него относительно невысокий расход топлива, выносливая тормозная система, эргономичный салон и приятная работа подвески. Кроме того, он редко выходит из строя. Оценка надежности – 86 баллов из 100.

Toyota 4Runner

Самый надежный по версии «Consumer Reports» автомобиль, который можно купить в 2024 году, это внедорожник 4Runner. Японскому вездеходу покорилась оценка в 87 баллов, ставшая недостижимой для любой другой машины как в сегменте, так и за его пределами.