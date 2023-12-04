Китайские машины «заполонили» список претендентов на звание лучшего автомобиля 2023 года

Китайский автопром развивается неимоверными темпами и постепенно заполоняет все мировые рынки, в том числе европейские. Все это приводит к тому, что когда-то казалось невозможным – «поднебесные» машины все в большем количестве попадают в претенденты на звания лучших по версии ведущих автомобильных премий. Но то, что происходит в этом году, стало для них настоящим успехом.

Жюри премии «Всемирный автомобиль» (WCA) опубликовало список номинантов на звание лучшей машины в 2023 году, в котором количество китайских моделей вызвало настоящий фурор.

В число номинантов попали более 20 «поднебесных» электромобилей и гибридных машин. Для сравнения, тремя годами ранее в этот список не удавалось войти ни одному автомобилю из КНР.

Претендовать на победу в своей номинации, а, возможно, и на звание «Всемирного автомобиля года», предстоит: XPeng X7 и G9, Voyah Free, сразу четырем моделям NIO (ET7, ET5, ES7/EL7 и ES6/EL6).

Кроме них бороться c конкурентами предстоит автомобилям GMW Ora (07, Lighting Cat, Grand Cat), Hongqi E-HS9, HiPhi Z и X, Zeekr X и 001, Seres 5/SF5, Omoda 05/Chery Arrizo 5, Maxus Mifa 9, Doreen E20, Dayun ES3 плюс трем моделям BYD (Seal/Atto 4, Dolphin и Atto 3/Yan Plus).

Разумеется, большинство из представленных в этом шорт-листе автомобилей, скорее всего, вряд ли смогут дойти даже до полуфинала, но вероятность того, что как минимум один китайский автомобиль заберет награду в своей номинации, оценивается как очень высокая.

Победителей назовут весной 2024 года.