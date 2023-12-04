4 самых дорогих автомобиля знаменитостей: цены на них заставят вас пустить слезу 

Самые популярные персоны в мире любят премиальные, редкие и необычные автомобили, порой тратя на их покупку львиную долю дохода. О том, кому из звезд принадлежат самые дорогие машины на планете, рассказали журналисты издания «Motorbiscuit».

007 Lotus Esprit

Спорткар Lotus Esprit дебютировал в 1974 году никогда не стоял дешево, однако речь идет не совсем о нем. Магия кино превратила машину в подводную лодку, ставшую одним из героев фильма о Джеймсе Бонде «Шпион, который меня любил».

Автомобиль долгие годы пребывал в забвении, но в 2013 году неожиданно появился на одном из аукционов, где его приобрел владелец Tesla Илон Маск.

За уникальный «водоплавающий» спорткар американец заплатил 616 тысяч фунтов стерлингов или более 70 миллионов рублей. Ходят слухи, что именно его дизайн вдохновил миллиардера на пикап Tesla Cybertruck.

Bugatti Veyron Sang Noir

Знаменитый рэп-исполнитель Дрейк, привыкший выделяться на фоне остальных тратами на роскошные автомобили решил, что и без того дорогой и редкий гиперкар Bugatti Veyron для него недостаточно эксклюзивен.

Вместо него он приобрел версию этой модели Sang Noir, которая существует в мире в количестве всего 12 штук, выложив за нее 1 миллион 300 тысяч долларов или около 118 миллионов рублей.

Bugatti Chiron

Рэпер и актер Кертис Джексон, более известный в мире как 50 Cent, не просто любит дорогие машины, но и предпочитает хвастаться ими в своих клипах. Автомобильные вкусы певца говорят сами за себя.

Недавно он сделал себе подарок на рождество в виде гиперкара Bugatti Chiron, который стал самым дорогим автомобилем в его гараже. За машину он заплатил 3 миллиона 300 тысяч долларов или почти 300 миллионов рублей.

Pagani Huayra

Бывший рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон, впоследствии ставший кинозвездой, может похвастать наличием в своем гараже множеством быстрых и премиальных автомобилей, но самым дорогим и редким среди них является один из гиперкаров Pagani Huayra.

За него в свое время знаменитость заплатила 2 миллиона 550 тысяч долларов, что эквивалентно сумме в 230 миллионов рублей.