5 самых красивых автомобилей в мире по версии искусственного интеллекта

Красота – чистейший субъективизм, но лишь когда речь идет о чувствах и эмоциях человека. Искусственному интеллекту эти понятия неизвестны, а значит он может более беспристрастно оценить насколько привлекательным является тот или иной объект.

Daily-Motor.Ru попросил так называемый AI (Artifical intelligence или искусственный интеллект) выбрать автомобили, которые он считает самыми красивыми в мире. Вот что в итоге из этого вышло:

Ferrari 250 GTO

Оказалось, что искусственный интеллект фанат классики. Первое место в его ТОП-5 заняла одна из самых важных моделей в истории Ferrari, а также самая дорогая. На недавнем аукционе 250 GTO продали за рекордные 48 миллионов евро или 4 миллиарда 770 миллионов рублей.

Машина оснащалась 3-литровым мотором V12, выдававшим почти 300 лошадиных сил и была способна разгоняться до 280 километров в час.

Lamborghini Miura

Один из первых суперкаров в истории, отличавшийся впечатляющим и революционным для своего времени дизайном и техникой.

Эту модель приводил в движение первый в мире поперечно расположенный двигатель V12, развивавший от 350 до 385 лошадиных сил.

Aston Martin DB5

Справивший в этом году 60-летний юбилей британский спорткар увековечил свой внешний облик в фильмах о Джеймсе Бонде. Машина, известная своим стилем и элегантностью, комплектовалась рядным 6-цилиндровым мотором на 285 л.с и 390 Нм, агрегатированным 5-скоростной коробкой передач.

Jaguar E-Type

По мнению искусственного интеллекта, Jaguar E-Type является иконой британского дизайна и ценится за свои аэродинамические формы. И это неудивительно.

Сам Энцо Феррари был очарован красотой этого купе, заявив, что это «самый привлекательный автомобиль из тех, что когда-то были построены».

Спорткар оснащался 4,2-литровой рядной «шестёркой», выдающей 269 лошадиных сил и 384 Нм, которая позволяла ему разгоняться от 0 до 100 км/ч за 6,9-секунды и достигать 241 км/ч.

Porsche 911

Замкнул список самых красивых по версии «AI» автомобилей в мире знаменитый немецкий спорткар. Помимо дизайна машина отличилась наличием в своем оснащении 6-литрового оппозитного мотора, который на первых порах обладал воздушным охлаждением и развивал 130 лошадиных сил.