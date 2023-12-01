Раскрыты самые «неубиваемые» моторы среди тех, что до сих пор выпускаются

Когда-то двигатели автомобилей могли легко перешагнуть планку в 1 миллион километров и продолжать радовать своих владельцев отсутствием серьезных технических неисправностей.

В современном мире таких моторов уже нет, но сохранилось несколько силовых агрегатов, которые вполне могут осилить чуть ли не половину из миллионного пробега.

Toyota 2AR-FE

Знаменитая атмосферная рядная «четверка», известная в том числе по популярнейшему в нашей стране седану Camry и его родственнику Lexus ES250. Мотор регулярно входит во всевозможные списки самых крепких силовых агрегатов в мире.

Благодаря образцовой надежности 2AR-FE способен при должном обслуживании выхаживать вплоть до 500 тысяч километров пробега, а в отдельных случаях даже больше. Единственный нюанс, касающийся этого двигателя, связан с необходимостью замены цепи ГРМ уже примерно на 150 тысячах километров.

Honda R20A

Еще один представитель японского автопрома, способный удивить своей долговечностью. 2-литровый бензиновый безнаддувный двигатель появился в гамме «Хонды» еще в 2005 году и с тех пор успел попасть под капоты таких бестселлеров как CR-V, Civic и Accord.

За счет продуманной конструкции и высокого качества деталей R20A может похвастать очень высоким ресурсом, который переваливает за отметку в 450 тысяч километров. Мотор требует периодической регулировки зазоров в клапанах (в среднем каждые 70 тысяч км).

Renault K4M и K7M

Два мотора Renault, которые доказали, что далеко не все французские автомобили ненадежны. Двигатели стали пламенными сердцами горячо любимых в России моделей Logan и Sandero и даже отечественного универсала Lada Largus.

Абсолютно беспроблемными их назвать нельзя, но если следить за состоянием моторов, то они вознаградят своих владельцев пробегами до капремонта в 400 тысяч километров, а то и больше.

Mazda 2.0 Skyactive-G

В отличие от всех вышеозначенных двигателей этот мотор, придуманный и реализованный в Хиросиме, буквально напичкан технологиями. А все благодаря тому, что «маздовцы» сильно не хотели использовать турбину, найдя способ как сделать его производительным и экономичным без использования мейнстримового «наддува».

Испортить двигатель не удалось даже рекордной по меркам бензиновых моторов степени сжатия 14 к 1. Сегодня многие современные «Мазды», использовавшие качественное топливо и масла, успели накатать с ним более 350 тысяч километров и продолжают эксплуатацию своих машин.