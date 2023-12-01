Раскрыты самые «живучие» кроссоверы по версии немцев 

Насколько надежен тот или иной автомобиль вполне можно определять по статистике, в рамках которой машины проходят обязательный технический осмотр. Именно по этому пути пошли специалисты немецкой организации «TÜV», выяснив, какие автомобили в стране имеют меньшее количество обнаруженных дефектов, не позволяющих им получить заветный документ.

Список оказался обширен, но мы выбрали из него исключительно представителей самого популярного в России и мире сегмента – то есть исключительно кроссоверы и внедорожники.

Самым «живучим» в категории 2-3-летних SUV оказался Audi Q2. Количество дефектов, обнаруженных в нем в 2023 году составило всего 2,1% от общего числа автомобилей, проходящих техосмотр.

В категории 4-5-леток первенствовал другой местный «паркетник» – T-ROC. Такие машины провалили техосмотр в Германии всего в 4,2 процентах случаев.

Самыми надежными шести-семилетними кроссоверами оказались Mazda CX-3 с результатом в 6,5% дефектов, а в сегменте 8-9-летних машин самым беспроблемным оказался Suzuki SX4 (10,8%).

Без особых проблем прошли 10-11-летние Volkswagen Touareg. Проблемы с ними были обнаружены только в 15,6% случаев, тогда как самым надежным 12-13-летним SUV стала Toyota RAV4 (21,3%).

Что касается самых ненадежных кроссоверов по версии TÜV, то в их числе оказались: 2-3-летние Opel Crossland (10,2% дефектов), 4-5-летние BMW X5 и X6 (17,9% дефектов), 6-9-летние Dacia Duster (28,5%), а также 10-13-летние Nissan Qashqai с 38,8% процентами неисправностей.