Эти компании делают самые надежные автомобили. «Японцы» рулят

Американское издание «Consumer Reports» ежегодно проводит исследования в автомобильной тематике, в рамках которых выясняет, какие компании являются лучшими в своей сфере. На этот раз аналитики оценили надежность продукции большинства автомобильных брендов, представленных в стране. Результаты оказались предсказуемыми.

Список составлялся на основе данных о поломках, которые произошли с теми или иными моделями автомобилей в течение 2023 года. Он разделился на три подгруппы.

Первая десятка включила в себя наиболее «надежные» автомобильные бренды, вторая – компании с пограничными показателями, а третья шестерка – самые ненадежные.

В лидерах вновь оказалось две японских марки – Lexus и Toyota. Результаты их прогнозируемой надежности составили 79 и 76 баллов из 100 соответственно. При этом тройку неожиданным образом замкнул Mini (71 балл), опередивший на 1 балл Acura и Honda.

На шестой строчке расположилась Subaru с результатом в 69 баллов, а седьмой стала Mazda (67 баллов). Восьмым оказался Porsche (66 баллов), девятым BMW (64 балла), а десятой стала Kia (61 балл).

В список компаний с пограничными показателями прогнозируемой надежности вошли: Hyundai (56 баллов), Buick (55 баллов), Infiniti (53 балла), Tesla (48 баллов), RAM (46 баллов), Cadillac (45 баллов), Nissan (45 баллов), Genesis (44 балла), Audi (43 балла) и Chevrolet (43 балла).

Что касается автомобильных брендов с самыми низкой оценкой прогнозируемой надежности, то в этом списке расположились: Volvo (28 баллов), Jeep (26 баллов), Volkswagen (26 баллов), Rivian (24 балла), Mercedes-Benz (23 балла) и Chrysler (18 баллов).