Дизайн нового Duster «слили» до премьеры: кроссовер изменился почти до неузнаваемости 

Мировая премьера нового Duster запланирована на 29 ноября 2023 года. В преддверии официального дебюта в Сеть просочились первые фотографии следующего поколения этого кроссовера, который, как и прежде, в зависимости от рынка будет продаваться как под брендом Renault, так и Dacia.

На европейском рынке новая генерация Duster появится в начале 2024 года, а в 2025-м доберется до рынков развивающихся стран.

Судя по утекшим в открытый доступ снимкам, Duster третьего поколения разделит дизайнерские черты с концертом Bigster. Автомобиль должен прибавить в размерах, нарастив длину до 4,4-метров. За счет увеличенных габаритов пространство внутри салона «паркетника» будет увеличено.

Внешне машину ждет кардинальное преображение, которое приведет к появлению в ее экстерьере более строгой облицовки кузова, спортивных элементов декора, а также фирменной радиаторной решетки, состыкованной с Y-образными светодиодными световыми элементами.

Изменению подвергнутся также крышка багажника, боковины и капот, а на крыше расположатся новые рейлинги.

В основу автомобиля ляжет модульная платформа CMF-B альянса Renault-Nissan. На ней же ранее были построены свежие Captur и Nissan Juke.

Если верить слухам, то продавать новые Duster на мировом рынке будут с тремя вариантами двигателей – литровым бензиновым турбомотором на 120 лошадиных сил, 1,2-литровым гибридом мощностью 140 л.с., а также 1,3-литровым «наддувным» агрегатом на 170 «сил».