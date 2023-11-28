Стали известны самые желанные автомобили для автоугонщиков в Европе

Согласно официальной статистике, в период с января по июнь 2023 года в Европе было совершено на 8% больше угонов, чем за аналогичный период прошлого года. Местное агентство «carVertical» провело исследование, назвав автомобили, которые являются наиболее желанными для похитителей машин в ЕС.

Оказалось, что большая часть из них принадлежит марке Mercedes-Benz (14,6% от общего числа угонов), за которой следует BMW с 14,4% краж и Audi с 10,4% угонов.

При этом список самых угоняемых моделей выглядит совершенно иначе и в нем доминируют далеко не автомобили этой немецкой тройки.

Seat Ibiza

Согласно отчету аналитиков, именно испанский хэтчбек Ibiza является машиной, которую чаще всего угоняют в Европе в этом году.

Автомобиль выделяется на фоне конкурентов качественным интерьером, большим багажником объемом 355 литров и неплохим динамическим поведением, а также является второй самой продаваемой моделью этого бренда, уступая по этому показателю только Arona.

Seat Leon

Еще один автомобиль из линейки Seat, который сильно интересует «старосветских» автоугонщиков в первой половине 2023 года, это хэтчбек Leon.

5-дверка считается одним из эталонов в своем классе на испанском рынке и обладает широким списком двигателей, включая бензиновые, дизельные и гибридные силовые установки.

Volkswagen Golf

Замыкает список наиболее интересных для угонов среди преступников в Европе популярный хэтчбек Golf. Модель Volkswagen почти не имеет недостатков, за что пользуется в ЕС очень высоким спросом.

Гамма версий этой модели обширна – от бензиновых до электрифицированных силовых установок, включая два подключаемых гибрида.