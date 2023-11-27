Iran Khodro снимет с производства устаревший седан Peugeot Pars

Компания Iran Khodro (IKCO) планирует отказаться от модели Peugeot Pars, недавно пережившей очередное обновление. На новость об этом в иранских СМИ обратил телеграм-канал «Автопоток».

Как пишет издание «Asbe-Bokhar», в руководстве Iran Khodro приняли решение прекратить выпуск изрядно устаревшего седана Pars, который сходит с конвейера с далёкого 2002 года. Вместо этой 4-дверки IKCO планирует сосредоточить свои усилия на модели Soren Plus, которая обладает гораздо более современным дизайном, нежели Peugeot Pars.

Напомним, Peugeot Pars прошел через очередную с 2002 года модернизацию летом этого года. Машина, представляющая собой рестайлинговый вариант французской модели Peugeot 405, обзавелась новыми бамперами, пересмотренной решеткой радиатора, а также блок-фарами, которые унифицированы с моделью совершенно другого сегмента – пикапы (Arisun).

Кроме того, ей достался доработанный двигатель TU5P, выдающий 113 лошадиных сил мощности и 144 Нм пикового крутящего момента, а список оснащения расширился появлением в нем системы контроля устойчивости.

Что касается преемника этой модели под названием Soren Plus, то это тот же самый Iran Khodro Samand, который долгое время продавался на российском рынке как одна из иранских вариаций того же Peugeot 405.

Автомобиль является прямым конкурентом Lada Vesta и уже продается на российском рынке в автосалонах «серых» дилеров по цене от 1,4 миллиона рублей.