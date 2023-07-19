Iran Khodro в очередной раз обновил старый Peugeot 405: местным журналистам рестайлинг не понравился

Компания Iran Khodro из Ирана провела еще один рестайлинг автомобиля, который уже очень давно должен был стать историей. Речь идет об обновлении модели Peugeot Pars, являющейся, в свою очередь, французским седаном Peugeot 405 в люксовой версии со слегка измененным дизайном.

В рамках очередной модернизации Pars достались другие бамперы, перелицованная радиаторная решетка, а также блок-фары, доставшиеся этой модели от пикапа Arisun (выпускается с 2015 года).

Не обошли доработки и техническую часть 4-дверки. Так, к примеру, под ее капотом отныне будет размещаться доработанный мотор Peugeot TU5, который в Iran Khodro именуют TU5P.

Его отдача составит 113 лошадиных сил, а максимальный крутящий момент будет равен 144 Нм. Из новшеств в списке оснащения значится также система контроля устойчивости.

Как пишут авторы этой новости на иранском новостном портале «Charkhan», предполагалось, что с запуском в производство модели Suren Plus, оснащенного тем же мотором, что и обновленный Peugeot Pars, устаревший седан снимут с конвейера.

Но, как оказалось, ему продлили жизнь. Причем сами местные журналисты в своей статье назвали фейслифтинг этой модели «очень слабым» и «топорным».