Немцы назвали автомобили Opel, которые почти не ломаются: но есть нюанс

Компания Opel выпускает одни из самых ненадежных автомобилей – гласит исследование британского издания «WhatCar» 2023 года, однако немцы с этим не согласны.

Аналитики германской организации «DEKRA» провели исследование, определив сразу шесть моделей Opel, которые почти не ломаются. Правда есть нюанс – речь идет лишь о первых 100 тысячах километрах пробега.

Opel Meriva

Наиболее беспроблемным в линейке Opel в дебютные 100 тысяч км немецкие эксперты называют модель Meriva. Согласно их подсчетам, шансы попасть с ним на серьезный ремонт за этот период минимальны и составляют всего 6,1%, что более, чем в 2 раза лучше средних результатов по сегменту.

Opel Insignia

Первое поколение этого седана считалось одним из самых удивительных в своем классе и выпускалось как в вариантах с 4-дверным и 5-дверным кузовом, так и в семейном исполнении. А еще оно было очень надежным. Вероятность того, что машина выйдет из строя в первые 100 тысяч километров на одометре составляет всего 7,7% при 11,3% в среднем по сегменту.

Opel Astra

Еще один бестселлер Opel, который продавался большими тиражами совсем неспроста. Как утверждают эксперты из Германии, в случае с «Астрой» шанс столкнуться с непредвиденными техническими сложностями за первые 100.000 км равен всего 8%. Это на 5,2% лучше, чем средний показатель в классе.

Opel Antara и Opel Zafira

Сегодня про этот кроссовер многие забыли, а зря, ведь он был совсем неплох с точки зрения надежности по крайней мере в первые 100 тысяч км пробега с шансом сломаться всего в 12,9%.

Аналогичный показатель продемонстрировала и более вместительная модель Zafira.

Opel Corsa

Замкнул шестерку крайне популярных на европейских просторах хэтчбек Corsa. Машина, зарекомендовавшая себя как крайне сбалансированная, была еще и относительно крепкой.

В Германии утверждают, что шанс для владельцев таких моделей «загреметь» в сервис на долгий и сложный ремонт в первые 100.000 км был равен всего 14,4%. Это на 3,8% лучше, чем в среднем по сегменту.