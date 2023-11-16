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Американцы назвали бренды, автомобили которых покупать приятнее всего

Porsche и Buick оказались в лидерах

Текст: Алиса Шашкова
Porsche Dealer

Процесс приобретения автомобиля сложно назвать приятным. Чаще всего это стресс, который вызывается как общей нервозностью при выборе машины, так попытками дилера навязать дополнительное оборудование или раскрутить на другие доплаты. Но с некоторыми автомобильными марками все выглядит гораздо проще и приятнее. 

Аналитики американского издания «J.D.Power» раскрыли список из автопроизводителей, процессом покупки автомобилей которых жители страны довольны больше всего. 

Исследование показало, что удовлетворенность среди покупателей автомобилей с двигателями внутреннего сгорания по-прежнему выше, чем среди потенциальных владельцев электромобилей, причем как в премиальном, так и массовом сегментах.

Общий рейтинг был разбит на два столбца – машины премиум- и массового класса. В дорогостоящей категории первое место удовлетворенностью процессом покупки занял немецкий бренд Porsche с результатом в 840 баллов. За ним расположились Infiniti 832, а также Alfa Romeo с 824 баллами. 

Что касается масс-маркета, то здесь компанией, приобретение машин которой проще и приятнее чем в случае с остальными, стал Buick (причем второй год подряд). Местный автопроизводитель набрал 824 балла против 821 балла у другого американского концерна GMC.

Бронза была присвоена сразу двум автопроизводителям – Chevrolet и Mitsubishi, получившим по 812 баллов соответственно.

Источник:J.D.Power

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