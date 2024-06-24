Известный автомеханик назвал автопроизводителей, у которых никогда не купил бы машину

В зарубежных соцсетях существует ряд популярных автоэкспертов, которые периодически дают пользователям рекомендации о том, какую марку или модель автомобиля стоит покупать. Одним из самых популярных среди них является автомеханик по прозвищу «Профессор». Накануне блогеры с канала «Roalty Auto Service» задали ему провокационный вопрос, ответ на который собрал уже более полумиллиона просмотров.

Сотрудника автосервиса попросили назвать три автомобильные марки, машины которых он никогда бы не купил себе в пользование. Вот как выглядел его анти-ТОП.

1 место – Hyundai

Мнение о продукции этой корейской марки сложилось у «Профессора» уже давно. И оно далеко не самое приятное.

По словам зарубежного эксперта, автомобили Hyundai всего на 2-3 тысячи долларов дешевле, чем их конкуренты. Но если взглянуть на их качество, то они должны стоить на 20 тысяч долларов меньше, чем их аналоги от других марок.

2 место – Kia

Учитывая резко негативное отношение к Hyundai неудивительно, что популярный на «Западе» автомеханик придерживается аналогичного мнения и о Kia, поскольку считает ее по сути тем же «Хендай».

3 место – Jaguar Land Rover

Несмотря на то, что продукцию концерна JLR специалист признал даже стильной, по его мнению она слишком проблемна.

По словам «Профессора», если бы он покупал машину на 3 года, то, вероятно, мог бы выбрать Jaguar или Land Rover, поскольку эти автомобили в теории могут продержаться без поломок ровно столько же. Но затем с ухмылкой добавил – «надеюсь», явно намекнув, что это был сарказм.