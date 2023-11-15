Вместо Mercedes-Benz: что известно о новой Volga-2024

В начале этого лета в России стали активно муссироваться слухи о том, что вслед за «Москвичом» в стране возродят еще один легендарный советский бренд – «Волга». Эту информацию «подогрели» в Минпромторге и даже назвали предварительную дату реализации задумки – следующий год. Чего можно ожидать от перспективного проекта Volga 2024 в материале Daily-Motor.Ru.

Пока планы по возрождению «Волги» звучали исключительно из уст представителей Министерства промышленности и торговли РФ, тогда как остальные стороны, которые так или иначе должны быть в нем задействованы, хранили молчание.

По их планам, возрожденная Volga может появиться уже летом 2024 года и будет представлять собой машину, реализованную по тому же типу, как и новые «Москвичи». То есть с привлечением иностранного технического партнера.

Кем он мог бы быть пока сказать сложно, хотя вполне очевидно, что речь идет не о западных автопроизводителях, а скорее о китайских.

Принять у себя машину в теории предстоит площадке в Нижнем Новгороде, где раньше собирались VW и Skoda, а сейчас производственные мощности завода пустуют, тогда как сам «ГАЗ» пытается вести судебные тяжбы с Volkswagen Group.

Все это приводит к одному простому выводу: уже сейчас очевидно, что появление возрожденной «Волги» если и будет возможно, то точно не в обозначенные Минпромторгом сроки. А о ее запуске в производство говорить раньше начала 2025 года не приходится.

В конечном счете если такая машина и появится, то она практически наверняка окажется представительским седаном размерами с Toyota Camry, Kia K5 и Hyundai Sonata.

Существует мнение, что появление такого автомобиля необходимо для пополнения автопарка чиновников, которых собираются пересадить исключительно на машины отечественного производства.

Впрочем, до премьеры новой «Волги» главным претендентом на эту роль видится удлиненный седан Lada Vesta Aura, который появится на конвейере ближе к осени 2024 года.