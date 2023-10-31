Удлиненная Lada Vesta для «богачей» и чиновников появится в сентябре 2024 года

Летом этого года топ-менеджеры «АвтоВАЗа» рассказали о том, что планируют выпустить удлиненную версию седана Lada Vesta под названием Aura в 2024 году. А теперь стали известны сроки появления этого автомобиля в продаже. Как пишут инсайдеры, машина дебютирует на рынке в следующем сентябре.

Главным отличием новой Lada Aura от простого седана Lada Vesta станет наличие «растянутой» на 250 мм колесной базы, которая высвободит дополнительное пространство для пассажиров заднего ряда. Внутри машины ожидается появление дорогих материалов отделки и премиальной акустики.

Под капотом автомобиля расположится 1,8-литровый бензиновый мотор мощностью 122 лошадиные силы, связку которому составит бесступенчатая вариаторная коробка передач китайского производства.

Предполагается, что цена Lada Aura составит как минимум 2 миллиона 500 тысяч рублей, а сам автомобиль войдет в список машин, рекомендованных для закупок Минпромторгом для чиновников, которых с недавних пор активно стремятся пересадить на машины отечественного производства.

Напомним, этим летом во время презентации автомобиля на экономическом форуме в Санкт-Петербурге с демонстрационным экземпляром Lada Aura произошел один попавший на камеры конфуз. Гость мероприятия попытался завести автомобиль, но сделать это долго не удавалось.

В итоге выяснилось, что проблема была в том, что селектор автоматической трансмиссии 4-дверки находился в положении «D». После того, как рычаг передвинули в режим «P» (паркинг), машина тут же запустилась.