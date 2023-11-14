Американцы назвали самые надежные японские автомобили на своем рынке 

Несколько десятилетий назад японские автомобили заработали репутацию гораздо более надежных, нежели их аналоги из Европы и США. Сегодня мало что изменилось и именно «японцы» практически всегда занимают лидирующие позиции в рейтингах надежности от ведущих авторитетных изданий.

Накануне один из них (GOBankingRates через Nasdaq) сопоставил все данные из них между собой, выявив семь самых крепких японских машин на местном рынке.

Honda Civic

Этот седан Honda завоевал звание одного из самых надежных автомобилей по версии такого издания как «MotorBiscuit», который хвалит машину за отсутствие больших трат на ремонт и техническое обслуживание, а также самого «неубиваемого» японского автомобиля по версии портала «HotCars».

Honda Accord

Эта 4-дверка «Хонды» стабильно входит в списки самых продаваемых машин в США, что немудрено, учитывая ее высокий уровень надежности. Согласно исследованию агентства «iSeeCars», «Аккорды» способны проезжать без капитального ремонта километраж, который более чем в три раза превышает этот показатель для средней легковушки.

Toyota Corolla

Гибридную версию «Короллы» называют не просто самым надежным «японцем», но и самым крепким автомобилем в принципе. Consumer Reports оценивает этот показатель в случае с Corolla Hybrid в 93 балла из 100.

Toyota Camry

Старший брат «Короллы» завоевал звание одного из самых беспроблемных седанов в мире очень давно и с тех пор не отдает его ни одному из своих конкурентов.

Журнал «HotCars» поставил седан на седьмое место в рейтинге самых надежных японских автомобилей, а «iSeeCars» подсчитал, что машина сможет проехать 500 тысяч километров без серьезных поломок в 20,4% случаев чаще, чем любой левой автомобиль в среднем.

Mazda MX-5 Miata

Стильный двухместный автомобиль, способный удивить не только интересной управляемостью, но и «неубиваемостью». «Consumer Reports» присвоил этой модели оценку надежности в 85 баллов из 100.

Toyota Prius

Эксперты почти повсеместно хвалят этот гибрид Toyota, но не только за его надежность, а еще за высокий уровень экономичности, плавную езду и вместительный салон. Автомобиль получил оценку от «Consumer Reports» за безотказность в 89 баллов из 100, что является лучшим показателем среди гибридных автомобилей в целом.

Lexus GX

Внедорожник, предназначенный не только для езды по городу, но и по бездорожью. «Consumer Reports» оценивает его беспроблемность в 91 балл из 100.

Американцы хвалят GX за передовые технологии, высокие возможности по буксировке прицепов, а также отличный уровень надежности, делающий его чуть ли не идеальным семейным автомобилем для длительных поездок.