Раскрыты три самых худших Nissan за всю историю компании

Начинавшая свою деятельность как Datsun, компания Nissan за почти век завоевала репутацию автопроизводителя, выпускающего доступные и надежные автомобили. Отдельные модели этого бренда сейчас входят в десятку самых продаваемых машин в мире.

Но в истории «Ниссан» были машины, которые сложно назвать идеальными. Daily-Motor.Ru назвал три из них.

Nissan Juke

Одной из главных претензий к этому компактному кроссоверу Nissan всегда был его экстравагантный внешний облик. Машине досталась крайне спорная передняя часть, где габаритные огни/указатели поворота были установлены высоко над фарами, создавая визуальный диссонанс.

Вместе с тем, у «Жука» было немало достоинств, включая силуэт в стиле сейчас модных купе-кроссоверов (благодаря скошенной крыше), а также вполне «бодрый» двигатель, полный привод и невысокая цена. Тем не менее, с продажами это не помогло.

В первые годы производства машина пользовалась неплохим спросом, но впоследствии ее покупали все меньше и меньше.

Nissan Murano CrossCabriolet

Не менее спорный с точки зрения дизайна автомобиль наряду с Juke. Но его внешний вид оказался далеко не единственной проблемой.

Как известно, в силу своей конструкции кабриолеты обладают гораздо меньшей структурной жесткостью, чем их аналоги с фиксированной крышей. Часто автопроизводители добавляют прочность конструкции кузова таких машин специальными распорками в днище.

Но что бы Nissan не пытался сделать с Murano, чтобы улучшить жёсткость его кузова на скручивание, этого было недостаточно. Причудливый кроссовер с открытым верхом страдал от вибраций и перекосов кузова, которые заставляли многих его владельцев переживать, не выпадет ли во время езды лобовое стекло.

Еще одним очевидным недостатком машины являлся свойственный простым кабриолетам ограниченный обзор сзади, а также наличие больших «слепых» зон.

Кроме того, отсек, предназначенный для удерживания откидного верха в собранном виде, в значительной степени располагался в багажнике, так что полезное место для хранения внутри машины для среднеразмерного кроссовера было поистине мизерным.

Nissan Cube

Замкнул список худших Nissan в истории этой марки еще один необычный автомобиль с именем Cube. Отличительной внешней особенностью этой модели стали закругленные оконные углы, создававшие эффект, что машина похожа на аквариум на колесах. Нестандартный дизайн не добавлял «коробочке» популярности, хотя были и те, кому он пришелся по душе.

Помимо странной внешности Cube страдал от слабого ускорения, которое обеспечивал ему 4-цилиндровый бензиновый двигатель мощностью 122 лошадиные силы.

Впрочем, машина была не так плоха, как многие уверенны. Благодаря колесам, установленным по дальним углам автомобиля, его салон мог похвастать высокой вместительностью, а также легкой доступностью для пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Резюме – не самый плохой автомобиль Nissan, но и далеко не один из лучших.