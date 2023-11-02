Младшая сестра «Весты»: что известно о новом недорогом седане Lada Iskra

Последние несколько лет «АвтоВАЗ» активно работал над проектом некоего седана B-класса, который создавался совместно с Renault. Но после выхода из него французов в 2022 году инженерам тольяттинского завода пришлось всё взять на себя и даже больше, поскольку иностранную платформу CMF-B пришлось переделывать на российский лад.

Daily-Motor.Ru собрал всю имеющуюся информацию об этой модели Lada и выяснил о ней свежие подробности.

В этом году стало известно, что проект недорогого седана Lada получит название Iskra. Машину построят на той же «тележке», что и планировалось изначально, которую «АвтоВАЗ» унаследовал от Renault.

Впрочем, это будет уже не полностью французская архитектура, а лишь частично, поскольку большую часть комплектующих для нее заменят на российские детали.

Что интересно, продавать модель Iskra собираются не только в кузове седан, но и в версии универсал и даже кросс-универсал. Правда первой на рынок, скорее всего, выйдет именно 4-дверка.

Судя по первым фотографиям прототипов седана, машина обзаведется дизайном, который будет роднить ее с недавно обновленной Lada Vesta. Младшей сестре «Весты» достанутся светодиодные фары, а в салоне большой экран информационно-развлекательной системы.

Технические подробности о машине засекречены, но все ждут, что автомобиль получит под капот «вазовский» мотор (скорее всего рабочим объемом 1,8-литра), ассистировать которому будет как «механика», так и вариатор одной из китайских компаний.

Предполагалось, что автомобиль покажут в конце 2024 года, а его продажи начнутся годом спустя. Накануне эту информацию подтвердил один из топ-менеджеров «АвтоВАЗа», заявив, что машина доберется до дилеров в тот же год, что и кроссовер на базе Lada Vesta. То есть в 2025 году.

В перспективе Lada Iskra должна стать заменой устаревшей Lada Granta, производство которой собираются свернуть в 2027 году.