Появились новые подробности о кроссовере Lada Vesta SUV

В прошлом году руководство «АвтоВАЗа» анонсировало новый кроссовер в линейке Lada, который будет построен на платформе бестселлера Vesta. С момента анонса проекта прошло более 10 месяцев, но первые полноценные подробности о нем подоспели только сейчас. Информацией о новинке поделился инсайдерский паблик «Автопоток».

Как пишут авторы этого телеграм-канала, сегодня, 27 октября, состоялся показ стилевых макетов кроссовера, разрабатываемого на архитектуре «Весты».

Согласно информации, которую предоставили паблику сотрудники «АвтоВАЗа», присутствовавшие на мероприятии, «паркетник» будет совершенно не похож на обычную Vesta.

Машина на макетах (в статье приведены не они, а неофициальные изображения автомобиля) обладала собственными кузовными панелями за исключением основания. Причем уникальными были даже боковины кузова и крыша.

Кроме того, автомобиль отличался от Vesta высоким клиренсом, более узкой оптикой, не имеющей ничего общего с используемой в «вазовских» флагманских легковушках. При этом, если верить информации телеграм-канала, общий стиль с «уголками» был сохранен.

Ранее сообщалось, что новый кроссовер Lada на базе Vesta расположится не в B-классе, как его родственное по платформе семейство, а ближе к сегменту C (так называемая категория B+).

Появления автомобиля в продаже стоит ждать не раньше 2025 года.