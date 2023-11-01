В Россию привезли самый ликвидный кроссовер Kia по версии американцев

Кроссовер Kia Telluride изначально разрабатывался специально для американского рынка, но впоследствии появился еще и в странах Ближнего Востока. Причем в Штатах машина оказалась очень популярна и удостоилась лестных оценок как от автожурналистов, так и простых автовладельцев.

В Россию такие машины ввозить корейцы не собирались, ведь для нас был припасен родственный им Hyundai Palisade. Однако теперь разрешение от Kia на ввоз Telluride в Россию параллельным импортёрам не требуется, а значит наш рынок буквально заполонили эти кроссоверы.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, в РФ прибыла свежая партия Kia Telluride выпуска середины 2023 года. Машины обладают одинаковым техническим оснащением, которое включает в себя 3,8-литровый бензиновый двигатель мощностью 295 лошадиных сил, автоматическую коробку передач и систему полного привода.

Kia Telluride интересен тем, что является самым ликвидным кроссовером в линейке Kia в США. Оценка этой модели от местного издания «J.D.Power» в категории «Перепродажа» составляет 92 балла из 100 возможных, что является одним из лучших показателей не только в гамме компании, но и в сегменте.

Кроме того, этот большой вседорожник «Киа» называют лучшим среднеразмерным SUV. Общий балл, присвоенный этой модели другим авторитетным американским порталом «US News and World Report», составляет 8,7 балла из 10 возможных.

Что касается цен, то параллельно импортированные в Россию Kia Telluride 2023 года выпуска стоят у нас от 5 миллионов 50 до 7 миллионов 50 тысяч рублей в зависимости от комплектации и дилера, занимающегося их продажей.