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В Россию привезли самый ликвидный кроссовер Kia по версии американцев

Они же называют его лучшим среднеразмерным SUV в 2023 году

Текст: Алексей Шмидт
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Кроссовер Kia Telluride изначально разрабатывался специально для американского рынка, но впоследствии появился еще и в странах Ближнего Востока. Причем в Штатах машина оказалась очень популярна и удостоилась лестных оценок как от автожурналистов, так и простых автовладельцев. 

В Россию такие машины ввозить корейцы не собирались, ведь для нас был припасен родственный им Hyundai Palisade. Однако теперь разрешение от Kia на ввоз Telluride в Россию параллельным импортёрам не требуется, а значит наш рынок буквально заполонили эти кроссоверы.

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Как выяснил Daily-Motor.Ru, в РФ прибыла свежая партия Kia Telluride выпуска середины 2023 года. Машины обладают одинаковым техническим оснащением, которое включает в себя 3,8-литровый бензиновый двигатель мощностью 295 лошадиных сил, автоматическую коробку передач и систему полного привода.

Kia Telluride интересен тем, что является самым ликвидным кроссовером в линейке Kia в США. Оценка этой модели от местного издания «J.D.Power» в категории «Перепродажа» составляет 92 балла из 100 возможных, что является одним из лучших показателей не только в гамме компании, но и в сегменте. 

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Кроме того, этот большой вседорожник «Киа» называют лучшим среднеразмерным SUV. Общий балл, присвоенный этой модели другим авторитетным американским порталом «US News and World Report», составляет 8,7 балла из 10 возможных. 

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Что касается цен, то параллельно импортированные в Россию Kia Telluride 2023 года выпуска стоят у нас от 5 миллионов 50 до 7 миллионов 50 тысяч рублей в зависимости от комплектации и дилера, занимающегося их продажей. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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