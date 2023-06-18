Самая роскошная Lada не завелась во время премьеры

На этой неделе компания «АвтоВАЗ» продемонстрировала отложенный в долгий ящик проект растянутой версии Lada Vesta. Автомобиль получил приставку к названию Aura и является самой роскошной на сегодняшний день моделью российского автогиганта.

Главные отличия «Ауры» от обычной «Весты» заключаются в увеличенном пространстве для задних пассажиров и удлиненной колесной базе, служащей как раз для этой цели. Автомобиль на 25 см длиннее оригинала, обладает более дорогим салоном и премиальной акустической системой.

На днях состоялась официальная премьера Vesta Aura, которую решили продемонстрировать в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге. В ходе показа машины произошел один небольшой конфуз.

Во время дебюта автомобиля один из гостей попытался завести машину, однако ее 1,8-литровый бензиновый мотор, выдающий 122 лошадиные силы и работающий в паре с вариатором китайского производства, наотрез отказывался запускаться.

Впрочем, проблема была решена очень быстро и не была связана с поломкой «Весты». Судя по появившимся в Сети видео, севший затем за руль демонстрационного автомобиля министр финансов России Антон Силуанов перевел селектор трансмиссии с «D» на «P» и успешно завел машину.