В Россию начали ввозить новые седаны Hyundai на замену Solaris

Hyundai Solaris долгие годы был настоящим бестселлером российского рынка, продаваясь внушительными партиями. Постепенно он утратил лидерство, уступив его родственному Kia Rio, а в прошлом году и вовсе покинул страну, поскольку производство и официальные поставки Hyundai в РФ были прекращены.

Но с недавнего времени у россиян появилась возможность приобрести его малоизвестный аналог, отличающийся от оригинала лишь в некоторых деталях.

По информации Daily-Motor.Ru, как минимум один крупный параллельный импортер начал ввозить в Россию 4-дверки Hyundai Celesta. Машины 2023 года выпуска прибывают на наш рынок из Китая, где осуществляется их сборка (на совместном заводе Beijing Hyundai). Такие седаны доступны исключительно в «Поднебесной» и не отправляются на экспорт.

Hyundai Celesta – это аналог Hyundai Solaris, но с немного другим дизайном. Машины построены на одинаковой платформе, однако несколько отличаются друг от друга по габаритам. Длина китайской четырехдверки равна 4,4-метрам, ширина – 1,7-метрам, а высота – 1,5-метрам, превышая размеры «Соляриса» лишь в миллиметрах. Разница в длине колесной базы также минимальна – 2650 против 2600 мм.

В Россию такие седаны приезжают в безальтернативной версии с 1,6-литровым бензиновым атмосферным мотором, выдающим 123 лошадиные силы. Ассистирует ему автоматическая коробка передач.

Что касается цен, то за альтернативный вариант Hyundai Solaris «серые» дилеры просят от 2 миллионов 50 до 2 миллионов 550 тысяч рублей в зависимости от уровня оснащения.