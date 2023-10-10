3 подержанных кроссовера, которые проедут без капремонта полмиллиона км

Цены на новые кроссоверы за последние несколько лет выросли чуть ли ни в два раза, так что многие желающие приобрести «нулевый» SUV переметнулись на «вторичку». Но покупка подержанной машины таит в себе множество загадок, в том числе насколько крепким окажется такой автомобиль.

О том, какие модели можно смотреть и не бояться, что они потребуют капитального ремонта до 500 тысяч километров, в материале Daily-Motor.Ru.

Mazda CX-5

С появлением в продаже этого кроссовера все стали активно критиковать «Мазду» за странный выбор бензиновых двигателей SkyActiv-G рабочим объемом 2- и 2,5-литра, которые из-за своей технологичности (по тем временам) казались дико ломучими.

Впрочем, как показало время, эти моторы стали жемчужиной в истории компании, отметившись великолепной надежностью. Примерно так же обстояли дела с «механикой» и автоматической трансмиссиями. При этом с дизелем в CX-5 у Mazda немного не получилось, а значит от таких машин стоит держаться подальше.

Mitsubishi Outlander

Не подведет своих владельцев и другой японский «паркетник» – Mitsubishi Outlander. Причем выбор делать стоит в пользу хоть и устаревшего 2-литрового, но проверенного и очень крепкого мотора 4B11. А вот с коробкой передач есть один нюанс, который стоит иметь в виду.

На первых порах «Аутлендеры» продавались с вариатором JF011E, у которого отсутствовал дополнительный радиатор охлаждения, что приводило к перегреву трансмиссии. Некоторые владельцы устанавливали на него охлаждение самостоятельно, но впоследствии это начала делать и сама Mitsubishi.

Toyota RAV4

Замыкает тройку кроссоверов, способных проехать до полумиллиона километров без капитального ремонта, еще один любимец российской публики. RAV4 зарекомендовал себя как очень надежный кроссовер, но только если речь идет о версиях с бензиновыми 2- и 2,5-литровыми двигателями, тогда как дизель стоит отмести в сторону.

С трансмиссиями все также выглядело очень неплохо, поэтому как «механика», так и «автомат» проблем своим владельцам не доставляют. Единственное, что стоит помнить, это регулярная замена в них рабочей жидкости.