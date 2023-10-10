Самые большие внедорожники на планете: среди них есть один «россиянин»

Говорят, что размер не имеет значения, однако все больше автомобилистов стремятся приобрести крупную машину, чтобы в общем потоке выглядеть максимально солидно. Причем чем она массивнее, тем лучше.

Журналисты «Periodismodelmotor» составили список из самых больших внедорожников на планете. Что интересно, среди них оказался один российский автомобиль, на котором ездят отечественные чиновники.

Cadillac Escalade ESV

Когда обычный Cadillac Escalade уже совсем не впечатляет, то на его место приходит огромный вариант ESV (Escalade Stretched Vehicle). Так называют машину с удлиненным кузовом, расстояние от бампера до бампера которой составляет 5,76-метра.

Внутри установлено 3 ряда широких сидений, а под капотом работает 6,2-литровый V8 мощностью 420 лошадиных сил и 623 Нм.

Jeep Grand Wagoneer L

Один из самых больших внедорожников в мире является прямым конкурентом Escalade ESV, ведь его длина равна 5,75-метрам, а колесная база растягивается на 3,3-метра.

Приводит в движение такую «баржу» 6,4-литровый V8, выдающий 477 лошадиных сил и 617 Нм крутящего момента.

Chevrolet Suburban

Чуть менее гламурный, чем предыдущие, но не менее внушительный вездеход Chevrolet является классикой американского автопрома, обладая почти 90-летней историей. Его длина составляет 5,73-метра, ширина превышает 2 метра, а колесная база равна 3,4-метрам. В качестве движущей силы в машине используется 6,2-литровый двигатель EcoTec3 V8, способный развивать до 360 л.с.

GMC Yukon XL

Еще одна из эмблем североамериканского автомобилестроения с длиной в 5,84-метра. Машина обладает несколькими изюминками, заключающимися в ее впечатляющей радиаторной решетке и огромных 22-дюймовых колесных дисках.

Hongqi LS7

Сложно заводить разговор о больших автомобилях, не упомянув при этом Китай. Премиальный вездеход Hongqi LS7, выпускаемый в «Поднебесной», обладает длиной в 5,69-метра, а также колесной базой в 3,3-метра. Двигатель – 4-литровый турбированный V8 мощностью 365 лошадиных сил и 550 Нм.

Ford Expedition/Linсoln Navigator

Ford Expedition является прямым ответом «голубого овала» Chevrolet Suburban. Это огромный внедорожник длиной в 5,33-метра, а в удлиненной версии Max этот показатель достигает отметки в 5,63-метра.

Lincoln Navigator построен на той же платформе, а значит обладает точно такими же размерами, при этом представляя собой наиболее роскошную версию модели Ford.

Aurus Komendant

Чрезвычайно дорогой (он стоит 33 миллиона 700 тысяч рублей) внедорожник российской компании Aurus обладает длиной в 5,38-метра, шириной в 2-метра и высотой в 1,82-метра. Машину приводит в движение гибридная система, сочетающая в себе 4,4-литровый битурбированный V8, работающий в паре с электромотором. Максимальная отдача такой установки равна 660 л.с.

Land Rover Defender 130

Самая крупная версия знаменитого британского внедорожника. Ее длина равна 5,35-метрам, а внутри может разместиться до восьми пассажиров. Вездеход продают с мягкогибридными рядными 6-цилиндровыми бензиновыми моторами и одним дизельным двигателем. Их мощность колеблется в диапазоне 250-400 лошадиных сил.

Rolls-Royce Cullinan

Завершает список самых крупных внедорожников в мире люксовый Rolls-Royce. Он может быть далеко не самым большим на планете, но зато без малейшей доли сомнений самый роскошный и самый дорогой.

Длина Cullinan равна 5,34-метра, ширина – 2,16-метра, высота – 1,83-метра, а расстояние между осями составляет 3,28-метра. Автомобиль оснащается 6,75-литровым V12 Twin Turbo, который способен выдавать до 571 л.с.