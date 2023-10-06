В Россию привезли большую партию кроссоверов Hyundai ix35: сколько они стоят

Hyundai ix35 появился в России в начале 2010-х годов, став альтернативой кроссоверу Kia Sportage. Впоследствии корейский «паркетник» уступил свое место модели Tucson, однако остался в продаже на одном крупном рынке. Его продолжали предлагать в Китае, причем с 2020 года уже в обновленном варианте.

Редакция Daily-Motor.Ru проанализировала предложения автосалонов, занимающихся торговлей машин, которые были ввезены по параллельному импорту, обнаружив среди них большую партию кроссоверов Hyundai ix35.

Автомобили сошли с конвейера совместного предприятия Beijing Hyundai в 2023 году и имеют несколько вариантов технического оснащения.

Первый подразумевает наличие под капотом ix35 2-литрового бензинового «атмосферника», выдающего 160 лошадиных сил. Ассистирует ему 6-ступенчатая автоматическая коробка передач. Альтернативный вариант – 1,4-литровый турбомотор, сочетающийся с 7-диапазонной роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями. Привод – только передний.

Разброс цены на ix35, ввезенные из «Поднебесной», невелик и зависит как от уровня оснащения, так и от жадности самих автосалонов, занимающихся их торговлей.

Самый доступный вариант некогда одного из самых популярных корейских кроссоверов оценен в 2 миллиона 950 тысяч рублей, тогда как наиболее дорогие предложения стоят чуть дороже 3 миллионов рублей.