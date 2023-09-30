Посмотрите на жуткий японский кошачий автобус: в его основе Toyota

Компания Toyota нашла неожиданное применение для в значительной степени забытого автомобиля Acсessible People Mover (APM), созданного специально для Олимпийских игр в Токио 2020 года. Полностью электрический шаттл был переделан в так называемый «кошачий автобус», который недавно начали эксплуатировать в Мемориальном парке Экспо Айти в японской Нагакуте.

Изюминкой APM Cat Bus является изготовленный на заказ кузов, делающий его похожим на реальную версию мультяшного персонажа из анимационного фильма 1988 года «Мой сосед Тоторо». И, надо сказать, улыбающаяся кошачья морда спереди выглядит поистине жутко.

Колеса автобуса, как в и случае с оригиналом, оказались скрыты под аэродинамическими крышками, а фары переместились под зеркала, тогда как крышу украсили несколько декоративных мышей.

Внутри установлены сиденья с меховой обивкой, способные уместить внутри APM Cat Bus шесть человек.

Механической разницы между оригинальным APM и «кошачьим автобусом» нет. Машина оборудована заводской полностью электрической трансмиссией, а также обладает точно таким же размером в 3,9-метра и запасом хода в 100 километров. Максимальная скорость ограничена на отметке в 19 километров в час.

Маршруты, по которым будет ходить такой необычный автобус, раскроют позднее. Предполагается, что APM Cat Bus станет одним из самых популярных аттракционов для посетителей японского парка.