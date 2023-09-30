В Россию начали ввозить самый надежный минивэн на планете

Российский автомобильный рынок продолжает пополняться новинками, которые ранее у нас представлены не были. Одна из них – четвертая генерация минивэна Toyota Sienna, которая пользуется огромной популярностью в тех же Штатах. А еще эта модель обладает одним интересным нюансом, который делает ее особенной.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, несколько «серых» дилеров начали торговать в России минивэнами Toyota Sienna 2023 года выпуска. Это машины, ввезенные по параллельному импорту из Китая.

Автомобиль максимально унифицирован со знаменитым кроссовером Toyota Highlander и построен на точно такой же платформе GA-K.

Его оснащение включает в себя гибридную силовую установку на базе 2,5-литрового ДВС мощностью 189 лошадиных сил, которая работает как в паре с одним, так и двумя электромоторами на 54 л.с. Во втором варианте машина обладает системой полного привода. Трансмиссия – электромеханический вариатор.

Уникальная особенность Toyota Sienna заключается в том, что этот автомобиль считается самым беспроблемным минивэном на планете. Аналитики авторитетного издания «iSeeCars» присвоили такой модели «Тойота» оценку в 8,8 баллов из 10 возможных за надежность, за счет чего она опередила в 2023 году Honda Odyssey (8,7 балла) и Dodge Grand Caravan (8 баллов).

В России за самый надежный минивэн на планете «серые» дилеры просят от 6 миллионов 288 тысяч до 8 миллионов 900 тысяч рублей в зависимости от уровня оснащения и жадности самого автосалона.