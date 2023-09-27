Раскрыт очень крепкий кроссовер за вменяемые деньги 

Инженеры Dacia создавали эту модель с оглядкой на простоту и надежность, а также на то, что её сможет купить среднестатистический житель любой из небогатых стран.

В России машину продавали под брендом Renault и даже долгое время собирали на мощностях собственного завода французской марки. Вы спросите, что это за автомобиль? Речь, конечно же, идет о знаменитом Renault Duster.

Несмотря на то, что поставки свежих кроссоверов в Россию сейчас ограничены, да и стоят они очень дорого, на «вторичке» до сих пор имеется немало «живых» экземпляров этой модели. Причем за вполне адекватные по нынешним временам деньги (от 600 тысяч до 1 миллиона рублей).

Разумеется, богатством внутри «Дастер» не порадует. Зато у него всё очень даже неплохо с надежностью, антикоррозионной стойкостью (благодаря оцинкованному кузову), стоимостью обслуживания и ликвидностью.

В РФ первые Duster продавались с несколькими вариантами четырехцилиндровых моторов. Два из них были бензиновыми атмосферниками (на 1,6- и 2-литра), а последний – турбодизелем (рабочий объем 1,6-литра).

Каждый из участников этого трио при грамотном обслуживании способен отходить без капитального ремонта чуть ли не 500 тысяч километров.

Связку моторам составляет «механика», которая прославилась своей «неубиваемостью». А вот с автоматической коробкой передач всё сложилось не супер гладко.

АКПП чувствительна к качеству и уровню трансмиссионной жидкости, но при своевременном обслуживании способна не доставлять проблем на протяжении нескольких сотен тысяч километров.

К подвеске «Дастеров» серьезных нареканий со стороны их владельцев не было. Единственным нюансом, вошедшим в список исключений, стал быстрый выход из строя стоек и втулок стабилизатора. Впрочем, их замена обходилась и даже сейчас обходится относительно недорого.