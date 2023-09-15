Почти новый пикап SsangYong с двигателем Ford V8 продают за 570 тысяч рублей

На одной из площадок, занимающейся продажей автомобилей в США, опубликовали объявление, предлагающее приобрести пикап SsangYong Actyon Sports, но непростой. Во-первых – он считается экзотикой для Северной Америки, поскольку его не ввозили туда официально, а во-вторых – он обладает необычным двигателем.

Утверждается, что 4 тысячи таких машин в 2008 году все же смогли добраться до США под крылом электроэнергетической компании, которая собиралась переделать их в электромобили, однако столкнулась с проблемой.

Винтовые пружины пикапов не выдерживали высокий вес тяговых аккумуляторов, а сами батареи были очень дорогими.

В итоге всю эту партию пикапов раздали местным жителям почти задаром, а несколько ее экземпляров достались автомеханику Джиму Шмидту, который установил в них нестандартные двигатели от Ford.

Выставленный на продажу пикап SsangYong оборудован 4,7-литровым двигателем Ford V8 с индексом 289 мощностью 271 лошадиную силу, который, в том числе, можно встретить в классических Mustang.

На машине передвигался отец владельца этого Actyon Sport, но выезжал разве что до ближайшего магазина, да и то крайне редко. Так что автомобиль накатал за 15 лет всего 10 тысяч километров, а на его сиденьях даже сохранилась полиэтиленовая упаковка.

Сейчас такой необычный вариант пикапа SsangYong хотят продать за 5 тысяч 900 долларов или 570 тысяч рублей по текущему курсу.