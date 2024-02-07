Экс-SsangYong показал идейного наследника Korando

В 2022 году корейскому автопроизводителю SsangYong удалось избежать банкротства, когда компанию выкупили инвесторы из KG Group. Впоследствии бренд был переименован в KGMobility.

Сейчас марка активно наверстывает упущенное и готовит несколько перспективных проектов в популярном электрическом сегменте SUV. Как будет выглядеть один из них накануне показали на официальном изображении.

Речь идет о кроссовере KR10. Машина заявлена как чистый электромобиль, который сможет похвастаться не только высоким запасом хода, но еще и отличными показателями на бездорожье.

Автомобиль позиционируется как сменщик популярного кроссовера SsangYong Korando. Ранее несколько прототипов такой машины были замечены на одной из парковок Кореи (на фото выше), но, судя по слитому в Сеть официальному изображению, серийный «паркетник» будет несколько отличаться от тех автомобилей.

Так, к примеру, ему достанется гораздо более привлекательная передняя часть кузова с фарами, расположенными гораздо дальше друг от друга, чем в случае с шоу-каром, а также совершенно иной передний бампер и другие боковины кузова с широким пластиковым обвесом и рельефными панелями.

Пока достоверно известно лишь, что автомобиль расположится в среднеразмерном сегменте SUV. Информации о том, какой электромотор будет приводить в движение KR10, нет, как и о его потенциальном запасе хода на одном заряде.

Премьера серийной версии KGM KR10 должна состояться в конце 2024-начале 2025 года.