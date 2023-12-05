Появились первые фото нового купе-кроссовера от экс-SsangYong

Компания SsangYong долгое время боролась за существование и в конечном счете вышла из этого сражения победителем. Корейскому автопроизводителю удалось найти инвесторов, которые спасли бренд от банкротства. Новые владельцы быстро избавились от прежнего названия марки, заменив его на KG Mobility.

Планы у компании грандиозны и включают появление в ближайшие годы сразу нескольких новых кроссоверов, часть из которых уже вышла в продажу, в том числе электрической версии. А теперь пошли слухи, что «корейцы» хотят выпустить автомобиль в новомодном классе купеобразных «паркетников».

В Сети появились первые фотографии автомобиля, который может оказаться как раз этим кросс-купе, задуманным инженерами KG Mobility.

Машина запечатлена в профиль и облачена в плотную маскировку, которая скрывает от фотошпионов не только кузов «вседорожника», но и даже дизайн его колесных дисков.

Единственное, что можно сказать по черно-белому снимку, у кроссовера будет покатая линия крыши, компактный спойлер сзади, встроенный в пятую дверь, а также узкие фары, которые используют многие другие современные модели KG Mobility. А по размерам он окажется близок к BMW X4.

Интересный момент заключается в том, что машину тестируют в праворульном варианте. Фотошпионам удалось заглянуть в салон кроссовера и рассмотреть там широкий дисплей, растянувшийся почти на всю длину «торпедо», который включает в себя экран мультимедийной системы и цифровой комбинации приборов, а также селектор трансмиссии в стиле BMW.

Над двухспицевым рулевым колесом расположен нештатный прибор Racelogic. Его наличие может свидетельствовать о том, что машина тестируется на скоростные показатели.

Когда новый купе-кроссовер из Кореи, который может бросить вызов BMW X4, пока неизвестно.