Испанские ВВС закупили 60 пикапов SsangYong

SsangYong Musso Sports – это корейский пикап, созданный для того, чтобы конкурировать с крупными игроками в своем сегменте. Машина обладает отличной универсальностью и неплохими характеристиками как на асфальте, так и на бездорожье.

По всей вероятности именно эти критерии пришлись по нраву испанским военно-воздушным силам и так называемому «Орлиному патрулю» (пилотажная группа испанских ВВС).

По информации издания «Periodismodelmotor», закупленные у SsangYong пикапы Musso Sports в количестве 60 единиц присоединятся к парку ВВС и будут использоваться в качестве рабочих машин.

Каждый из шестидесяти корейских утилитарников оснащен 2,2-литровым рядным 4-цилиндровым турбодизельным мотором, выдающим 202 лошадиные силы и 400-441 Нм крутящего момента. Он связан с 6-скоростной МКПП или «автоматом», а также системой подключаемого полного привода. На боковинах таких автомобилей нанесена специальная ливрея.

Musso Sports состоит в классе полноразмерных пикапов. Его длина равна 5,4-метрам, ширина – почти 2 метрам, а высота 1,9-метрам. Грузоподъемность машины составляет более тонны, а объем грузового отсека равен 1262 литрам.

В России такие пикапы сейчас не продаются, а в Европе за них просят минимум 29 тысяч 500 евро (при пересчете на российскую валюту около 2 миллионов 870 тысяч рублей).