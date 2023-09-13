Новейший флагманский кроссовер Genesis получит необычные двери: первые изображения

О том, что премиальный суббренд Hyundai готовит новую флагманскую модель, которая расположится в гамме Genesis на ступень выше кроссовера GV80, стало известно еще в 2021 году. С тех пор прототипы этой модели несколько раз попадались в объективы фотошпионов, но каждый раз их кузова были сильно замаскированы.

Несмотря на это обстоятельство независимые дизайнеры из виртуального ателье «NYMammoth» решили продемонстрировать, как будет выглядеть «паркетник» GV90 в серийном варианте.

GV90 должен стать первым в линейке Genesis большим электрическим вседорожником. Как видно на подготовленных изображениях, ему должен достаться дизайн, роднящий машину с родственниками по модельному ряду.

Он включит в себя крупную радиаторную решетку, визуально объединённую с двойными полосами головной оптики, а также похожую заднюю светотехнику.

Но главной «фишкой» GV90, разумеется, будет совсем не это, а необычная отличительная черта от других автомобилей. Речь идет о так называемых заднепетельных дверях, которые также называют распашными и дверями-самоубийцами.

Разработка «каретных» дверей Hyundai стартовала еще в прошлом году и недавно была запатентована. Корейские инженеры придумали, как открывать и закрывать передние и задние двери одновременно или независимо друг от друга, а также сделать так, чтобы они не пропускали воду или воздух.

Техническая часть машины пока засекречена, но известно, что ее построят на платформе Hyundai eM. Премьера флагманского электрического кроссовера Genesis должна состояться в конце 2025 года.