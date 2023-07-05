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Genesis бросит вызов Rolls-Royce собственными «дверями-самоубийцами»

Инженеры придумали собственный способ плавного срабатывания дверей

Текст: Михаил Романченко
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Компания Hyundai, владеющая премиальной маркой Genesis, подала в Управление по патентам и товарным знакам Германии заявку на регистрацию конструкции собственного варианта так называемых «дверей-самоубийц» (suicide doors). Это двери каретного типа, открывающиеся навстречу друг другу. 

В патенте раскрывается необычная система шарниров с использованием вращающихся кулачковых рычагов, а также направляющих и удерживающих канавок. С точки зрения конструкции она частично напоминает вариант таких дверей от Ford, разработанный в этом году.

genesis suicide doors

В настоящее время ни одна модель Genesis не продается с «дверьми-самоубийцами», но, похоже, в компании готовят соответствующий автомобиль, у которого будет отсутствовать центральная стойка как во многих премиальных машинах, включая Rolls-Royce. 

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Корейцы хотят добиться от своей разработки того, чтобы открывать/закрывать передние, а также задние двери можно было одновременно или независимо.

Из-за отсутствия центральных стоек им придется поработать над тем, чтобы в салон не проникала вода или воздух, а также усилить шасси, чтобы компенсировать структурные потери из-за удаления важного элемента кузова. 

Появятся ли такие двери в актуальной модельной линейке Genesis, либо же они достанутся полностью новым автомобилям компании пока неизвестно. 

Источник:CarBuzz

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