Полностью новый Duster появится в 2024 году 

Одной из главных премьер компании Renault, а также ее бюджетного суббренда Dacia, запланированной на ближайшее время, является появление нового поколения кроссовера Duster.

С переходом в новую генерацию эта модель должна пережить существенные перемены, которые затронут как ее внешний и внутренний облик, так и техническую сторону. Чего можно ждать от этой перспективной новинки – в материале Daily-Motor.Ru.

Подготовка нового поколения «Дастер» находится на финальной стадии, поэтому часть информации об этом проекте уже известна. Ожидается, что машина окажется немного крупнее своей предшественницы. Сейчас ее длина составляет 4,3-метра, но в следующей генерации может прибавить примерно 0,1- 0,2-метра.

Кроссоверу достанется дизайн, который все смогли оценить по концепт-кару Bigster образца прошлого года. Таким образом, внешне новый Duster ожидают колоссальные изменения по сравнению с текущей моделью. «Паркетник» обзаведется совершенно других экстерьером с обилием резких линий и брутальным силуэтом, а также полностью пересмотренным внутренним убранством.

Что касается «техники», то серьезные изменения ждут и эту сторону модели. Во-первых, свежий Duster построят на новой модульной платформе CMF-B, что позволит франко-румынскому вседорожнику дебютировать с гибридной трансмиссией. Помимо нее для автомобиля предложат бензиновый вариант, но дизельной версии у машины не будет.

Представители Renault во многочисленных интервью утверждают, что Duster сохранит актуальные внедорожные качества и даже приумножит их за счет использования новых технологий.

В продажу кроссовер поступит в течение следующего года.