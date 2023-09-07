Новейший люксовый кроссовер Toyota может получить кабриолет-версию

Накануне Toyota провела премьеру первой в своей линейке SUV по-настоящему люксовой модели, получившей название Century. Автомобиль, построенный для того, чтобы быть конкурентом Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan, положительным образом был воспринят как журналистами, так и общественностью.

Но в рамках этого мероприятия прозвучал один интересный факт, который раскрывает эту машину в полностью новой для нее ипостаси.

Во время 22-минутной презентации кроссовера Toyota Century глава отдела дизайна компании Саймон Хамфрис отметил, что японский автопроизводитель готов пойти на все, чтобы удовлетворить пожелания своих клиентов. В том числе выпустить даже нестандартный вариант премиального кроссовера Century, у которого будет отсутствовать крыша.

Заявление топ-менеджера «Тойоты» не было голословным и на одном из слайдов даже показали как может выглядеть такой автомобиль.

Изображение специальной версии премиального кроссовера Toyota мелькнуло на экране доли секунды, но журналисты, снимавшие видео с презентации, впоследствии смогли сделать стоп-кадр и воспроизвести его в качестве картинки.

На тизерной визуализации изображен кроссовер Century с четырьмя дверями, у которого нет крыши, а значит это не обычный SUV, а внедорожный кабриолет.

В теории, если такой автомобиль появится в продаже, то он сможет навязать конкуренцию совсем недавно дебютировавшему Maybach G650 Landaulet, а также стать люксовым аналогом таких автомобилей как Nissan Murano CrossCabriolet и Range Rover Evoque Convertible.

Впрочем, пока заявления Toyota носят лишь формальный характер, а значит о разработке такого автомобиля на данный момент речи не идет.