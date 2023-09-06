Toyota представила кроссовер, который дороже и круче не только Land Cruiser, но и Lexus LX

В Японии состоялась официальная премьера первого в истории компании Toyota люксового кроссовера, который будет конкурировать в премиальном сегменте с такими знаменитыми моделями как Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan.

Машина, получившая название Century (так раньше именовался седан), очевидно предназначена для состоятельных покупателей, ведь ее цена оказалась даже дороже, чем стоимость Land Cruiser 300.

Автомобилю достался строгий, но современный дизайн с необычными блоками светотехники спереди и сзади, а также широкий пластиковый обвес, выкрашенный в серебристый цвет.

Длина машины, как и предполагалось ранее, составила 5,2-метра, а размер ее колесной базы оказался равен 2,9-метрам. Century построили на платформе TNGA-K, которая стала основой для популярных массовых «паркетников» Highlander и Grand Highlander.

В качестве двигателя для машины будет предложена исключительно гибридная силовая установка, работающая на базе 3,5-литрового атмосферного бензинового V6, который дополнит отдельный электрический двигатель, установленный на задней оси.

Пиковая мощность гибридной системы равна 412 «силам», а максимальный запас хода на одном заряде заявлен на отметке в 69 километров.

Люксовость будет прослеживаться по большей части в салоне Century, где все удобства предложат пассажирам заднего ряда.

Для них предусмотрят раздельные «капитанские» кресла с широким выбором электрорегулировок, подогревом, вентиляцией и специальными подставками для ног.

Развлекать пассажиров «галерки» призваны мониторы, интегрированные в спинки передних кресел, а между креслами можно будет рассчитывать на наличие небольшого холодильника.

Выпускать кроссовер Toyota Century компания будет небольшими партиями (всего по 30 машин в месяц).

Причем при их сборке максимально задействуют ручной труд. Цена машины окажется соответствующей – 25 миллионов иен, что эквивалентно сумме в 16 миллионов 680 тысяч рублей по текущему курсу, что намного дороже не только Toyota Land Cruiser 300, но и самого дорогого Lexus – внедорожника LX 600 Executive.