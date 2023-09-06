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Toyota представила кроссовер, который дороже и круче не только Land Cruiser, но и Lexus LX

Его оценили в 16,8 миллиона рублей 

Текст: Алексей Шмидт
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В Японии состоялась официальная премьера первого в истории компании Toyota люксового кроссовера, который будет конкурировать в премиальном сегменте с такими знаменитыми моделями как Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan.

Машина, получившая название Century (так раньше именовался седан), очевидно предназначена для состоятельных покупателей, ведь ее цена оказалась даже дороже, чем стоимость Land Cruiser 300.

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Автомобилю достался строгий, но современный дизайн с необычными блоками светотехники спереди и сзади, а также широкий пластиковый обвес, выкрашенный в серебристый цвет.

Длина машины, как и предполагалось ранее, составила 5,2-метра, а размер ее колесной базы оказался равен 2,9-метрам. Century построили на платформе TNGA-K, которая стала основой для популярных массовых «паркетников» Highlander и Grand Highlander.

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В качестве двигателя для машины будет предложена исключительно гибридная силовая установка, работающая на базе 3,5-литрового атмосферного бензинового V6, который дополнит отдельный электрический двигатель, установленный на задней оси.

Пиковая мощность гибридной системы равна 412 «силам», а максимальный запас хода на одном заряде заявлен на отметке в 69 километров.

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Люксовость будет прослеживаться по большей части в салоне Century, где все удобства предложат пассажирам заднего ряда.

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Для них предусмотрят раздельные «капитанские» кресла с широким выбором электрорегулировок, подогревом, вентиляцией и специальными подставками для ног.

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Развлекать пассажиров «галерки» призваны мониторы, интегрированные в спинки передних кресел, а между креслами можно будет рассчитывать на наличие небольшого холодильника. 

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Выпускать кроссовер Toyota Century компания будет небольшими партиями (всего по 30 машин в месяц).

Причем при их сборке максимально задействуют ручной труд. Цена машины окажется соответствующей – 25 миллионов иен, что эквивалентно сумме в 16 миллионов 680 тысяч рублей по текущему курсу, что намного дороже не только Toyota Land Cruiser 300, но и самого дорогого Lexus – внедорожника LX 600 Executive. 

Источник:Carscoops

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