В Россию привезли лучший полноразмерный внедорожник по цене/качеству на планете

На российском рынке эта модель Toyota официально никогда не продавалась, зато в США и Канаде у нее нет отбоя от покупателей.

Новое поколение автомобиля, входящего в сегмент полноразмерных внедорожников, было представлено в прошлом году, после чего появилось на североамериканском рынке. А теперь эти машины приехали и в Россию, но не через логистическую сеть «Тойоты», а по параллельному импорту (без участия в поставке автопроизводителя).

Речь идет о Toyota Sequoia. Как выяснил Daily-Motor.Ru, внедорожники 2023 года уже доступны на российском рынке. Но все они были ввезены не непосредственно из США и Канады, а через Объединенные Арабские Эмираты.

Автомобили укомплектованы гибридной силовой установкой, работающей на базе 3,5-литрового «наддувного» бензинового ДВС. Совокупная отдача мотора и электрического двигателя в случае с новой Sequoia составляет 437 лошадиных сил, а связку гибриду составляет автоматическая коробка передач. Привод – только полный.

Эта модель Toyota интересна тем, как ее позиционируют в Северной Америке. Издание «Motorbiscuit» называет Sequoia одним из самых долговечных внедорожников «Тойоты», уступающим по этому показателю только Land Cruiser, а также лучшим вариантом в сегменте по соотношению цена/качество.

Но если на американском и канадском рынках за эту модель просят от 60 тысяч 875 долларов (примерно 5,8 миллиона рублей), то параллельно импортированные Sequoia в РФ оценены минимум в 8 миллионов 350 тысяч рублей, а в наиболее богатых версиях стоят и вовсе почти 18 миллионов рублей.