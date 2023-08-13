Какой новый автомобиль можно купить в России, когда в кармане меньше 1,5 млн рублей

Цены на автомобили продолжают расти. Девальвация рубля и сомнительные законодательные инициативы (повышение утилизационного сбора итд.), в среднесрочной перспективе практически наверняка приведут к очередному серьезному витку подорожания машин как на первичном, так и на вторичном рынках страны.

Пока этот момент в полной мере не наступил редакция Daily-Motor.Ru собрала список из шести автомобилей, которые сегодня можно приобрести в России новыми по цене до 1 миллиона 500 тысяч рублей.

Lada Granta

Цена – от 629 тысяч 300 рублей

Самый доступный на сегодняшний день автомобиль в стране и, по совместительству, самый популярный.

За начальную стоимость придется принять, что у такого автомобиля будут отсутствовать подушки безопасности, а также не окажется системы ABS, кондиционера и даже электропривода задних стекол.

Lada Niva Legend

Цена – от 829 тысяч 900 рублей

Классический внедорожник «АвтоВАЗа», которому уже без малого 46 лет, продолжает продаваться в РФ и причем довольно успешно. Только в июле таких машин было реализовано порядка 3 тысяч 375 единиц.

Какой бы не оказалась его комплектация, оснащение будет одним и тем же – маломощный 1,7-литровый бензиновый атмосферный мотор на 80 «сил», работающий в паре с 5-скоростной МКПП.

Lada Niva Travel

Цена – от 1 миллиона 42 тысяч 900 рублей

Близкий родственник оригинальной «Нивы», что несет в себе как плюсы, так и недостатки, свойственные тому внедорожнику. В стартовой версии за сумму чуть выше миллиона рублей можно рассчитывать на зеркала с электроприводом и функцией подогрева, а также 15-дюймовые штампованные колесные диски.

Мультимедийной системы в таком внедорожнике, естественно, не будет – только аудиоподготовка.

Lada Vesta

Цена – от 1 миллиона 239 тысяч 900 рублей

Новое поколение вазовского «флагмана» заметно подорожало по сравнению с предшественником, но все еще вписывается в сумму до 1 миллиона 500 тысяч рублей.

В минимальной комплектации это будет машина с 1,6-литровым 8-клапанником мощностью всего 90 лошадиных сил. Связку ему составит безальтернативная «механика».

«УАЗ Хантер»

Цена – от 1 миллиона 390 тысяч

Еще один сильно устаревший автомобиль родом из Советского Союза, который остается на конвейере лишь потому, что Ульяновский автозавод все никак не сподобится на что-то более современное.

Ни о каком маломальском комфорте при эксплуатации такой машины, конечно же, речи не идет. Зато она может похвастаться отличной проходимость.

Chevrolet Cobalt

Цена – от 1 миллиона 450 тысяч рублей

Первая в этом списке иномарка, которую, разумеется, ввозят не официально, а по параллельному импорту.

С точки зрения размеров такой седан является прямым конкурентом Vesta, но в отличие от российского бестселлера может комплектоваться не только «механикой», но еще и «автоматом», о котором «Весте» пока можно только мечтать.

Iran Khodro Tara

Цена – от 1 миллиона 479 тысяч рублей

Еще один представитель не нашего автопрома, но поставляющийся на рынок РФ из дружественного и, в какой-то мере теперь даже родственного, Ирана.

В основе этой 4-дверки лежит платформа, принадлежавшая сильно устаревшему Peugeot 301. Зато, как и в случае с «Кобальтом», у нее в оснащении имеется автоматическая коробка передач, которой нет у главной надежды нашего автопрома – Lada Vesta.