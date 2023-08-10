Раскрыт седан с очень надежными двигателями и богатым оснащением за 1 млн рублей

Появившийся в 2008 году седан Opel, получивший название Insignia, претендовал на звание конкурента самому Volkswagen Passat, при этом оказавшись значительно дешевле немецкой 4-дверки.

Впрочем, к «премиуму» в России автомобили «Опель» традиционно относили с большим скепсисом, так что продажи «Инсигнии» у нас хромали. Но, как выяснилось впоследствии, машину не покупали вполне напрасно.

В реальности Insignia первого поколения представляла собой универсальное авто, которое могло похвастать не только качественной отделкой и обилием всевозможных премиальных фишек в оснащении, но еще и отменной надежностью, нехарактерной для моделей Opel.

Седан настолько хорошо зарекомендовал себя, что в Европе ему даже присвоили звание «Автомобиль года».

Машину продавали с целой россыпью двигателей, самыми «живучими» из которых считаются 1,6- и 1,8-литровые бензиновые атмосферные «четверки» мощностью 115 и 140 лошадиных сил. При грамотном обслуживании и бережной эксплуатации их ресурс способен переваливать за 500 тысяч километров пробега.

Единственная жалоба на эти «движки» со стороны владельцев касалась проблем с прокладками теплообменника, но возникала она далеко не на всех машинах.

Еще одними не менее безотказными ДВС в линейке Insignia I являются его дизели, мощность которых варьируется от 110 до 160 лошадиных сил. Серьезных недостатков в случае с ними так и не выявили, так что в среднем они «ходят» до 500 тысяч км.

Что касается цен, то на вторичном рынке страны сейчас немало предложений первых Insignia в бюджете около 1 миллиона рублей, причем как дорестайлинговых, так и рестайлинговых автомобилей.