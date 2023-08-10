В Россию привезли новую 7-местную Kia на базе Seltos

Линейка компании Kia в России сейчас включает в себя не только автомобили, продававшиеся на рынке до февраля прошлого года, но и немало моделей, которые являются малоизвестными нашему покупателю. Одна из них – бюджетный 7-местный кроссвэн, разработанный для рынков развивающихся стран.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, в Россию приехала партия автомобилей Kia Carens, построенных на платформе Kia Seltos.

Carens представляет собой гибрид кроссовера и минивэна, обладающий в салоне тремя рядами сидений. За «кроссоверность» в его случае отвечает пластиковый обвес по периметру кузова, рейлинги и слегка увеличенный дорожный просвет (до 180 мм), хотя привод может быть только передним.

Длина машины составляет 4,5-метра, ширина – 1,8-метра, высота – 1,7-метра, а размер колесной базы равен 2,8-метрам.

В зависимости от рынка сбыта Carens может комплектоваться бензиновыми 1,5- и 1,4-литровыми двигателями мощностью 113 и 138 лошадиных сил, но под капотом кроссвэнов, появившихся в России, установлен безальтернативный полуторалитровый турбодизель CRDi, выдающий 115 лошадиных сил. Ассистирует ему автоматическая трансмиссия.

Цены на параллельно импортированные «Каренсы» начинаются от 3 миллионов 395 тысяч рублей.